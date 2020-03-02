STATE REP. PULLIN CRITICAL OF THE SPEAKER OF THE HOUSE

STATE REPRESENTATIVE KEN PULLIN WHO REPRESENTS UPSON, PIKE, AND LAMAR COUNTIES HAS ANNOUNCED HE WILL NOT SEEK A SECOND TERM AND IN A FACEBOOK POST MONDAY CITES WHAT HE CALLS THE SWAMPINESS AT THE STATE CAPITAL.
PULLIN JOINED A GROUP OF LEGISLATORS AT LAST YEAR'S SESSION SUPPORTING A RESOLUTION FOR SPEAKER OF THE HOUSE DAVID RALSTON TO RESIGN BASED ON ALLEGATIONS HE USED HIS POSITION TO DELAY COURT CASES INVOLVING HIS CLIENTS--SOMETHING THAT LEAD TO LEGISLATION PROHIBITING SUCH DELAYS BY LAWYERS
IN THE GENERAL ASSEMBLY.
IN A FACEBOOK POST-PULLIN SAID HE INVITED THE THOMASTON-UPSON HEART AND SOUL TEAM TO THE STATE CAPITAL MONDAY TO RECOGNIZE THEM ON THE HOUSE FLOOR BUT AT THE LAST MINUTE THE SPEAKER REMOVED IT FROM THE CALENDAR- SO UPSON'S STATE SENATOR JOHN KENNEDY STEPPED-IN AND HELD THE EVENT IN THE SENATE.
IN THE POST -- PULLIN SAYS HE FOUND OUT OVER THE WEEKEND THAT THE SPEAKER AND PREVIOUS STATE LEGISLATOR JOHNNIE CALDWELL HAVE BEEN PLANNING ON RUNNING A CANDIDATE AGAINST HIM IN THE MAY PRIMARY--AND THE SPEAKER DIDN'T WANT PULLIN TO GET CREDIT FOR THE RESOLUTION OF RECOGNITION. PULLIN CALLS SPEAKER RALSTON THE WORST LEADER HE HAS EVER BEEN AROUND.
THOMASTON BUSINESSMAN KENNY COGGINS HAS ANNOUNCED HE WILL QUALIFY FOR HOUSE DISTRICT 131 .
PIKE COUNTY BOARD OF EDUCATION MEMBER BETH CAMP QUALIFIED TO RUN FOR THAT HOUSE SEAT MONDAY AT THE STATE CAPITAL.
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