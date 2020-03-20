UPSON SHERIFF DAN KILGORE OPERATIONS CHANGES

IN RESPONSE TO THE ONGOING COVID-19 (CORONA VIRUS) PANDEMIC, THE UPSON COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS MAKING TEMPORARY CHANGES TO THE WAY WE RESPOND TO SOME NON-EMERGENCY CALLS, IN ORDER TO HELP SAFEGUARD THE HEALTH OF THE PUBLIC, AS WELL AS OUR STAFF.
PLEASE DO NOT COME TO THE SHERIFF’S OFFICE TO FILE A REPORT. IF YOU NEED TO FILE A REPORT FOR AN INCIDENT THAT IS NOT IN PROGRESS, NON-EMERGENCY, OR DOES NOT REQUIRE THAT A DEPUTY MEET WITH YOU OR RECOVER EVIDENCE, PLEASE CALL OUR NON-EMERGENCY NUMBER, 706-646-7912, AND WE WILL HAVE A DEPUTY CONTACT YOU. AS ALWAYS, IF YOU HAVE AN EMERGENCY, PLEASE CALL 9-1-1.
IF YOU NEED A COPY OF A REPORT, PLEASE CALL OUR ADMINISTRATIVE OFFICE AT 706-646-7902. WE WILL BE HAPPY TO PROVIDE COPIES BY MAIL.
WE REMAIN COMMITTED TO PROVIDING PROMPT, PROFESSIONAL SERVICE THROUGHOUT THIS CRISIS. WE APPRECIATE YOUR UNDERSTANDING AND APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE THIS MAY CAUSE.
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