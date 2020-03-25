CITY OF GRIFFN UNDER CURFEW

THE CITY OF GRIFFN BOARD OF COMMISSIONERS DECLARED A PUBLIC HEALTH EMERGENCY AT TUESDAY'S MEETING--EFFECTIVE IMMEDIATELY WHICH INCLUDES A CURFEW AND OTHER RESTRICTIONS FOR THE NEXT 14 DAYS.
CURFEW HOURS 9PM TILL 5AM -- EVERYONE ORDERED TO STAY AT HOME EXCEPT SELECTED EXEMPTIONS .
THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS REGULAR MONTHLY ZONING MEETING IS THURSDAY (TODAY) 6PM AND APPROVAL OF A DECLARATION OF LOCAL EMERGENCY IS ON THE AGENDA--ALONG WITH CONSIDERATION OF WAIVER OF CERTAIN PENALITIES AND INTEREST BY SPALDING COUNTY TAX COMMISSIONER.
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