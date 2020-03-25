Wednesday, March 25, 2020

CITY OF GRIFFN UNDER CURFEW

THE  CITY OF  GRIFFN  BOARD OF  COMMISSIONERS  DECLARED A PUBLIC  HEALTH  EMERGENCY  AT  TUESDAY'S  MEETING--EFFECTIVE  IMMEDIATELY  WHICH  INCLUDES  A  CURFEW  AND  OTHER  RESTRICTIONS  FOR  THE  NEXT   14  DAYS.

CURFEW HOURS 9PM   TILL   5AM --  EVERYONE  ORDERED  TO  STAY  AT   HOME    EXCEPT SELECTED EXEMPTIONS .

THE  SPALDING  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS REGULAR MONTHLY  ZONING  MEETING  IS  THURSDAY   (TODAY) 6PM  AND  APPROVAL OF  A  DECLARATION OF  LOCAL  EMERGENCY  IS  ON  THE  AGENDA--ALONG WITH CONSIDERATION OF  WAIVER OF  CERTAIN PENALITIES  AND  INTEREST  BY  SPALDING  COUNTY  TAX  COMMISSIONER.
Posted by WTGA AM & FM at 12:50 PM

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