Wednesday, March 11, 2020

UPSON BOC VOTE TO RE-ROOF THE COURTHOUSE

AT  TUESDAY'S  MEETING  THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  VOTED  UNANIMOUSLY  TO  FUND  $1.7  MILLION   IN  SPLOST DOLLARS    TO  RE-ROOF  THE  UPSON   COUNTY  COURTHOUSE--A  GRIFFIN  COMPANY SRS  WAS  AWARDED  THE  BID--THE  ONLY  COMPANY TO  SUBMIT A  BID.  WHEN  THE PROJECT  WAS  BID OUT LAST  YEAR   SRS WAS THE  LONE  BIDDER  BUT  THIS  BID IS  $300,000 LESS.

THE  COMPANY  COMES WITH  A  STRONG  REPUTATION  ACCORDING  TO  PRECISION  PLANNING--THE  COUNTY'S  CONSULTANT ON  THE PROJECT.
SRS JUST  COMPLETED  A  MAJOR  ROOFING  PROJECT AT AUBURN  UNIVERSITY--THE  COMMISSIONERS  WERE  TOLD.

COMMISSIONER JAMES ELLINGTON  SAID  THE  COUNTY  HAS  BEEN  KICKING  THE  CAN  DOWN THE  ROAD  FOR   15  YEARS  ON  THE  COURTHOUSE  ROOF  AND  ITS  TIME  TO  GET  IT  DONE. THE  ENTIRE PROJECT IS  ESTIMATED  TO  TAKE  A  YEAR.

  SUPERIOR  COURT JUDGES  HAVE  BEEN  TEXTING THE  COUNTY  FROM THE  BENCH   ABOUT ISSUES  INCLUDING  FALLING  PLASTER  AND  CONTINUOUS LEAKS  IN  THE  CEILING  WHILE  COURT IS  IN  SESSION  AND LAST  WEEK  THERE  WAS   4  INCHS OF  WATER IN  THE  COURTHOUSE  BASEMENT.

FIRST--A  TARP  WILL BE  PLACED  IN  THE   CEILING OF  THE  COURTHOUSE  TO  CATCH  WATER  AND  DIVERT  IT  WHILE  WORK  BEGINS  TO  REPLACE  THE  TILES  AND  THE  CLOCK TOWER.  A COMPANY  FROM  LOUISVILLE, KENTUCKY  SPECIALIZES IN  HISTORICAL  RESTORATIONS  AND  WILL  BUILD AN  EXACT  REPLICA OF  THE  CUPOLA--SOMETHING  THEY  DO  ALL OVER  THE  WORLD--THE  BOARD  WAS  TOLD  BY  THEIR   REP.


Posted by WTGA AM & FM at 1:22 PM

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