Friday, March 13, 2020

MOTORCYCLE RIDER INJURED IN UPSON CO

 ACCORDING  TO  POST   26  GA.  STATE PATROL IN  THOMASTON--A  MOTORCYCLE  RIDER  WAS  LIFE FLIGHTED  TO  A  MACON HOSPITAL  AFTER  A  COLLISION  WITH AN  AUTO ON    U.S. 19  AT  ECHOLS  CIRCLE  THURSDAY.

  THOSE  INJURED: THE  HONDA  BIKE  RIDER--WILLIAM ANDREW  TROTTER , AGE  49  OF  INDIAN TRAIL, AND  TWO  OCCUPANTS OF  A SATURN  ION--THE  DRIVER ANNETTA  IVEY  AGE  51   OF BARNES  AVE.   AND  A  PASSENGER DARIUS  WELLMAKER  AGE  34   OF  ACORN DRIVE-BOTH  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY  EMS.

THE  GSP  REPORT  SAID  THE  SATURN  DRIVER  WAS  NORTHBOUND  AND  FAILED TO  YIELD   WHEN MAKING  A  LEFT TURN  INTO ECHOLS  CIRCLE AND THE  FRONT OF  THE  SOUTHBOUND  MOTORCYCLE  HIT  THE  RIGHT SIDE OF THE  CAR.
Posted by WTGA AM & FM at 1:50 PM

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