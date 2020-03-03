Tuesday, March 3, 2020

QUALIFYING FOR MAY 19 PRIMARY UPSON CO

QUALIFYING  IS  OPEN  THROUGH  FRIDAY  FOR  THE  MAY   19TH PRIMARY  IN  UPSON  COUNTY  AND  THERE'S  A  CONTESTED  RACE FOR  UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN.  CURRENT  CHAIR  NORMAN  ALLEN--REPUBLICAN IS  CHALLENGED BY  DEMOCRAT  DEHUNDRA  CALDWELL,  AGE   42  OF  111 M. STREET. CALDWELL  LISTS  HIS  OCCUPATION AS  WASTE WATER  TREATMENT  ENGINEER.

OTHERS  WHO  HAVE  QUALIFIED--DISTRICT ONE  COUNTY  COMMISSIONER LORENZO  WILDER-DEMOCRAT , COMMISSIONER JAMES  ELLINGTON-REPUBLICAN,  SHERIFF  DAN KILGORE, CLERK OF  COURT  TERESA HARPER, CORONER JAMES GEORGE-ALL  GOP.

NON-PARTISAN  QUALIFYING--CHIEF MAGISTRATE  JAN  STREETMAN , PROBATE  JUDGE DANIELLE MCRAE,  ANGELINE MCGILL  SCHOOL  BOARD  DISTRICT ONE  AND  DISTRICT 5  SCHOOL  BOARD MEMBER  LEON  FOWLER CHALLENGED  BY  EDWARD JAMES  ROBERTS.
Posted by WTGA AM & FM at 4:36 PM

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