QUALIFYING FOR MAY 19 PRIMARY UPSON CO

QUALIFYING IS OPEN THROUGH FRIDAY FOR THE MAY 19TH PRIMARY IN UPSON COUNTY AND THERE'S A CONTESTED RACE FOR UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN. CURRENT CHAIR NORMAN ALLEN--REPUBLICAN IS CHALLENGED BY DEMOCRAT DEHUNDRA CALDWELL, AGE 42 OF 111 M. STREET. CALDWELL LISTS HIS OCCUPATION AS WASTE WATER TREATMENT ENGINEER.
OTHERS WHO HAVE QUALIFIED--DISTRICT ONE COUNTY COMMISSIONER LORENZO WILDER-DEMOCRAT , COMMISSIONER JAMES ELLINGTON-REPUBLICAN, SHERIFF DAN KILGORE, CLERK OF COURT TERESA HARPER, CORONER JAMES GEORGE-ALL GOP.
NON-PARTISAN QUALIFYING--CHIEF MAGISTRATE JAN STREETMAN , PROBATE JUDGE DANIELLE MCRAE, ANGELINE MCGILL SCHOOL BOARD DISTRICT ONE AND DISTRICT 5 SCHOOL BOARD MEMBER LEON FOWLER CHALLENGED BY EDWARD JAMES ROBERTS.
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