Tuesday, March 31, 2020

TPD MAKES ARREST AT A LARGE PARTY, SAT ON W. WALKER ST.

THE  THOMASTON CITY COUNCIL DECLARED  A  STATE OF EMERGENCY DURING  A  CALLED  MEETING  FRIDAY  THAT  BANNED  GATHERINGS OF MORE  THAN  10  PEOPLE  WITHOUT SOCIAL DISTANCING--BUT AN  ARREST WAS MADE FOR A VIOLATION,  SATURDAY.

OFFICERS  RESPONDED TO 409  WEST  WALKER  STREET TO A  LARGE  GATHERING OF PEOPLE  IN  THE  BACK YARD AND  SGT. MATT ALLEN BEGAN  EXPLAINING  TO THEM  THAT  SUCH A  LARGE  CROWD IS NOT ALLOWED--BUT  WHILE  HE WAS SPEAKING  A  FEMALE, 28 YEAR OLD ROLANDA  S. RIDLEY  BECAME IRATE AND  BEGAN INTERRUPTING THE OFFICER. SHE  TOLD  THE  OFFICER--I  HAVE THE  CORONA--AND  LUNGED  AT THE  COP AND COUGHED  IN HIS DIRECTION.

RIDLEY  WAS  ARRESTED AND  CHARGED  WITH  DISORDERLY  CONDUCT,  RECKLESS  CONDUCT AND OBSTRUCTION OF AN OFFICER.
Posted by WTGA AM & FM at 1:42 PM

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