TPD MAKES ARREST AT A LARGE PARTY, SAT ON W. WALKER ST.

THE THOMASTON CITY COUNCIL DECLARED A STATE OF EMERGENCY DURING A CALLED MEETING FRIDAY THAT BANNED GATHERINGS OF MORE THAN 10 PEOPLE WITHOUT SOCIAL DISTANCING--BUT AN ARREST WAS MADE FOR A VIOLATION, SATURDAY.
OFFICERS RESPONDED TO 409 WEST WALKER STREET TO A LARGE GATHERING OF PEOPLE IN THE BACK YARD AND SGT. MATT ALLEN BEGAN EXPLAINING TO THEM THAT SUCH A LARGE CROWD IS NOT ALLOWED--BUT WHILE HE WAS SPEAKING A FEMALE, 28 YEAR OLD ROLANDA S. RIDLEY BECAME IRATE AND BEGAN INTERRUPTING THE OFFICER. SHE TOLD THE OFFICER--I HAVE THE CORONA--AND LUNGED AT THE COP AND COUGHED IN HIS DIRECTION.
RIDLEY WAS ARRESTED AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT, RECKLESS CONDUCT AND OBSTRUCTION OF AN OFFICER.
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