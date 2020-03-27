Friday, March 27, 2020

SPALDING BOC DECLARES EMERGENCY OVER COVID-19

 TO  DEAL  WITH  THE  CORONAVIRUS-- THURSDAY  THE  SPALDING  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  VOTED TO  DECLARE  A   STATE   OF  EMERGENCY   AND  ENACTED  THE  SAME  CURFEW  AS  THE  CITY  OF  GRIFFIN  9 PM  TO  5 AM  STARTING  FRIDAY  AT  9 PM.

IT  PASSED ON  A   3-1  VOTE  WITH  COMMISSIONER  JAMES  DUTTON AGAINST. DUTTON  CHARGED IT  WAS  AN  OVER-REACTION--HE  CALLED  IT  THEATRE--EXPLAINING  THIS  WILL  ALL  BE  OVER  IN  2  WEEKS.

COUNTY  MANAGER  WILLIAM  WILSON JR. SAID  DETAILS  ARE  BEING  WORKED-OUT  BUT  ITS  EXPECTED  IT  WILL  BE  SIMILAR  TO  THE  DECLARATION   PASSED  BY  GRIFFIN  COMMISSIONERS.
Posted by WTGA AM & FM at 10:53 AM

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