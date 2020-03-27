SPALDING BOC DECLARES EMERGENCY OVER COVID-19

TO DEAL WITH THE CORONAVIRUS-- THURSDAY THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS VOTED TO DECLARE A STATE OF EMERGENCY AND ENACTED THE SAME CURFEW AS THE CITY OF GRIFFIN 9 PM TO 5 AM STARTING FRIDAY AT 9 PM.
IT PASSED ON A 3-1 VOTE WITH COMMISSIONER JAMES DUTTON AGAINST. DUTTON CHARGED IT WAS AN OVER-REACTION--HE CALLED IT THEATRE--EXPLAINING THIS WILL ALL BE OVER IN 2 WEEKS.
COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON JR. SAID DETAILS ARE BEING WORKED-OUT BUT ITS EXPECTED IT WILL BE SIMILAR TO THE DECLARATION PASSED BY GRIFFIN COMMISSIONERS.
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