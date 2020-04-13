Monday, April 13, 2020

UPSON CO SEEKING VOLUNTEERS FOR TORNADO CLEAN-UP

UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  SAID  THE    COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN ALLEN  SAID  UPSON  COUNTY  IS LOOKING  FOR  CLEAN-UP  VOLUNTEERS-  TODAY -REPORT  TO THE  COUNTY  ROADS  DEPARTMENT  ON   74  EAST  AT  7AM   AND  WEAR  STURDY  SHOES  AND  WORK  GLOVES.

PROPERTY  OWNERS  WHO  NEED  TARPS  TO  COVER  EXPOSED  ROOFS  AND  BUILDINGS   SHOULD  REQUEST  THEM IN  AN  E-MAIL  TO THE   COUNTY---THE  E-MAIL  ADDRESS--EMA@UPSONCOUNTYGA DOT  ORG.

PIKE  COUNTY  EMA  DIRECTOR JIMMY TOTTEN  AND  HIS  PERSONNEL   RESPONDED TO ASSIST MONDAY  AND LAMAR  COUNTY  IS SENDING  A  CREW TODAY--SHERIFF KILGORE  SAID.

GEMA'S  SEARCH  AND  RESCUE  TEAMS RESPONDED,  A  BIG  CREW FROM  WARNER  ROBINS WAS ON HAND TO  ASSIST.

GA. FORESTRY  UNIT DISPATCHED  A BULLDOZIER THAT MANHANDLED A BIG  OAK  TREE  THAT  WAS  BLOCKING  TRINITY  ROAD NEAR  THE  RESIDENCE OF  THE  TOM  JOHNSTON'S.
Posted by WTGA AM & FM at 5:27 PM

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