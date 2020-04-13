UPSON CO SEEKING VOLUNTEERS FOR TORNADO CLEAN-UP

UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID THE COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID UPSON COUNTY IS LOOKING FOR CLEAN-UP VOLUNTEERS- TODAY -REPORT TO THE COUNTY ROADS DEPARTMENT ON 74 EAST AT 7AM AND WEAR STURDY SHOES AND WORK GLOVES.
PROPERTY OWNERS WHO NEED TARPS TO COVER EXPOSED ROOFS AND BUILDINGS SHOULD REQUEST THEM IN AN E-MAIL TO THE COUNTY---THE E-MAIL ADDRESS--EMA@UPSONCOUNTYGA DOT ORG.
PIKE COUNTY EMA DIRECTOR JIMMY TOTTEN AND HIS PERSONNEL RESPONDED TO ASSIST MONDAY AND LAMAR COUNTY IS SENDING A CREW TODAY--SHERIFF KILGORE SAID.
GEMA'S SEARCH AND RESCUE TEAMS RESPONDED, A BIG CREW FROM WARNER ROBINS WAS ON HAND TO ASSIST.
GA. FORESTRY UNIT DISPATCHED A BULLDOZIER THAT MANHANDLED A BIG OAK TREE THAT WAS BLOCKING TRINITY ROAD NEAR THE RESIDENCE OF THE TOM JOHNSTON'S.
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