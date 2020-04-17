Friday, April 17, 2020

COVID-19 CASES AT THOMASTON NURSING HOMES

ACCORDING TO THE GA. DEPARTMENT OF COMMUNITY HEALTH A TOTAL OF 91  POSITIVE CORONA VIRUS CASES AND 11 DEATHS HAVE OCCURRED AMONG  RESIDENTS AND  STAFF OF PROVIDENCE HEALTHCARE OF THOMASTON  AND  HARBORVIEW  HEALTH SYSTEMS ON THOMASTON AS OF 2 PM THURSDAY--BUT  STATE OFFICIALS SAY ALL DEATHS MIGHT NOT BE COVID-19 RELATED.

AT PROVIDENCE HEALTHCARE ON  SOUTH  GREEN  STREET 84 TOTAL RESIDENTS WITH 46 POSITIVE RESIDENT CASES--A  54.8% INFECTION  RATE WITH 3 DEATHS  AND 17 POSITIVE CASES AMONG STAFF.

AT HARBORVIEW HEALTH SYSTEMS ON AVE. F, 96 TOTAL RESIDENTS, 23 POSITIVE RESIDENT CASES, A  24% INFECTION RATE WITH 8 DEATHS. 5 POSITIVE CASES AMONG STAFF.

THESE NUMBERS REPORTED  BY THE FACILITIES TO THE GA. DEPARTMENT OF  COMMUNITY HEALTH .

Posted by WTGA AM & FM at 1:23 PM

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