COVID-19 CASES AT THOMASTON NURSING HOMES

ACCORDING TO THE GA. DEPARTMENT OF COMMUNITY HEALTH A TOTAL OF 91 POSITIVE CORONA VIRUS CASES AND 11 DEATHS HAVE OCCURRED AMONG RESIDENTS AND STAFF OF PROVIDENCE HEALTHCARE OF THOMASTON AND HARBORVIEW HEALTH SYSTEMS ON THOMASTON AS OF 2 PM THURSDAY--BUT STATE OFFICIALS SAY ALL DEATHS MIGHT NOT BE COVID-19 RELATED.
AT PROVIDENCE HEALTHCARE ON SOUTH GREEN STREET 84 TOTAL RESIDENTS WITH 46 POSITIVE RESIDENT CASES--A 54.8% INFECTION RATE WITH 3 DEATHS AND 17 POSITIVE CASES AMONG STAFF.
AT HARBORVIEW HEALTH SYSTEMS ON AVE. F, 96 TOTAL RESIDENTS, 23 POSITIVE RESIDENT CASES, A 24% INFECTION RATE WITH 8 DEATHS. 5 POSITIVE CASES AMONG STAFF.
THESE NUMBERS REPORTED BY THE FACILITIES TO THE GA. DEPARTMENT OF COMMUNITY HEALTH .
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