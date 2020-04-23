Thursday, April 23, 2020

UPSON BOC DELAYS REHAB WORK ON HANNAH'S MILL RD BRIDGE

THE  UPSON  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS  URGED  EVERYONE  TO FILL OUT  THEIR  CENSUS FORMS  AT LAST WEEK'S MEETING--IT MEANS MORE FEDERAL  DOLLARS FOR  COUNTIES.  FOR MORE INFORMATION  VISIT  CENSUS  DOT  GEORGIA  DOT  GOV. 

THE  BOARD DELAYED A  DECISION  ON  REHAB OF  THE  POTATO CREEK  BRIDGE ON  HANNAH'S MILL ROAD--6  BIDS FROM $625,000  T0  $1.5  MILLION.  THE  LOW  BID EXCEEDED  ESTIMATES.   TABLED FLOOR  COVERING  CONTRACT FOR  THE  UPSON COUNTY HEALTH  DEPARTMENT  AND  APPROVED THE LOW  BID  FOR  RE-ROOFING THE COURTHOUSE ANNEX AND  CHAMBER OF COMMERCE  BUILDING---$51,500.

COUNTY  MANAGER JUSTIN  TINSLEY  SAID  THE NET  CLAIM FOR  THE FIRE  AT  THE  COUNTY  ROADS MAINTANCE  SHOP IS  $242,000. IT ALSO HAD SOME  ROOF  DAMAGE FROM  THE  TORNADO. SPECS ARE  READY  TO  GO OUT TO BID.

Posted by WTGA AM & FM at 1:05 PM

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