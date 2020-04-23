UPSON BOC DELAYS REHAB WORK ON HANNAH'S MILL RD BRIDGE

THE BOARD DELAYED A DECISION ON REHAB OF THE POTATO CREEK BRIDGE ON HANNAH'S MILL ROAD--6 BIDS FROM $625,000 T0 $1.5 MILLION. THE LOW BID EXCEEDED ESTIMATES. TABLED FLOOR COVERING CONTRACT FOR THE UPSON COUNTY HEALTH DEPARTMENT AND APPROVED THE LOW BID FOR RE-ROOFING THE COURTHOUSE ANNEX AND CHAMBER OF COMMERCE BUILDING---$51,500.
COUNTY MANAGER JUSTIN TINSLEY SAID THE NET CLAIM FOR THE FIRE AT THE COUNTY ROADS MAINTANCE SHOP IS $242,000. IT ALSO HAD SOME ROOF DAMAGE FROM THE TORNADO. SPECS ARE READY TO GO OUT TO BID.
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