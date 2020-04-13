Monday, April 13, 2020

NOON UPDATE; TORNADO IN UPSON CO.

UPSON  EMA  DIRECTOR  MARTHA  ANN  MCCARTY REPORTS NO INJURIES IN  UPSON  COUNTY AS A STRONG TORNADO BLEW  THROUGH  THE  COUNTY  IN  THE EARLY MORNING HOURS OF MONDAY. IT CAME  FROM  TALBOT COUNTY  UP  36 WEST AND HOPPED ABOUT THE EASTERN END OF THE COUNTY--POUNDING  74  EAST AND THE TRINITY ROAD COMMUNITY. LINCOLN PARK SEEMED TO ESCAPE DAMAGE BUT IT JUMPED ACROSS 19 SOUTH AND SLAMMED THE GOLF COURSE.

OUT  74  EAST......
HOMES WERE DESTROYED, OUT BUILDINGS CRUSHED AND TREES WERE  SNAPPED OFF.  101 NEWS VISITED WITH TWO  FAMILIES WHOSE HOUSES WERE  TOTALED  BY THE STORM -- THE BUTCH MCDANIEL FAMILY AND THE TROY HAWKINS FAMILY AT 74  EAST AND TRINITY  ROAD.

FRIENDS TOLD US THE  ROOF WAS  BLOWN OFF THE RESIDENCE OF EMT KEVIN DUKE NEAR KELLY'S CORNER GROCERY  ON   74.

GA. DOT  REMOVED A HOUSE  THAT BLOCKED 74--A  DWELLING JUST  EAST OF  TRINITY  ROAD-- PICKED-UP AND PLACED IN THE ROADWAY PRETTY-MUCH INTACT. WE WERE TOLD NO ONE WAS  AT HOME WHEN THE STORM HIT.


EMA DIRECTOR MCCARTY, SHERIFF DAN KILGORE AND UPSON COUNTY COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  TOOK A TOUR OF THE DAMAGE IN  A  GSP HELICOPTER MONDAY MORNING . AND THE NATIONAL WEATHER SERVICE  WAS EXPECTED IN TOWN MONDAY AFTERNOON TO DETERMINE IF IT WAS  A  TORNADO.

CLEAN-UP CREWS FROM AS FAR AWAY AS WARNER ROBINS RESPONDED, GA.  FORESTRY DISPATCHED A BULLDOZER,  THE GA. STATE PATROL WAS WORKING  TRAFFIC AND ROCK HILL FIRE DEPARTMENT WAS WASHING DOWN THE ROADWAY  AFTER THE HOUSE WAS REMOVED OFF 74 .

SHERIFF KILGORE SAID POST-STORM EFFORTS HAD BEEN AFFECTED BY THE  LACK OF CELL SERVICE IN THE COUNTY. APPARENTLY DUE TO THE  STORM.

UPSON  EMC  CEO NEAL TRICE REPORTED POWER OUTAGES OUT 74 EAST AND  SAID CUSTOMERS WERE HINDERED IN REPORTING THEM DUE TO PHONE SERVICE BEING  DOWN. YOU CAN CALL STATION TO STATION  ON LAND LINES  BUT THERE'S NO CELL SERVICE IN MOST OF THE COUNTY.



Posted by WTGA AM & FM at 11:51 AM

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