CONGRESSMAN FERGUSON ENDORSES COLLINS FOR SENATE

THIRD DISTRICT REPUBLICAN U.S. CONGRESSMAN DREW FERGUSON IS THE FIRST MEMBER OF GEORGIA'S CONGRESSIONAL DELEGATION TO ENDORSE FELLOW HOUSE MEMBER DOUG COLLINS FOR THE U.S. SENATE IN NOVEMBER'S ELECTION.
COLLINS IS RUNNING AGAINST GOP SENATOR KELLY LOEFFLER WHO WAS APPOINTED BY GOVERNOR BRIAN KEMP AFTER THE RETIREMENT OF SENATOR JOHNNY ISAKSON.
IN A PRESS RELEASE, CONGRESSMAN FERGUSON CALLED COLLINS A PROVEN LEADER AND CALLED ON GA. REPUBLICANS TO UNIFY BEHIND COLLINS. LOEFFLER HAS COME UNDER FIRE RECENTLY FOR STOCK TRANSACTIONS FOLLOWING SENATE BRIEFINGS ON THE COVID-19 VIRUS.
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