Tuesday, April 14, 2020

CONGRESSMAN FERGUSON ENDORSES COLLINS FOR SENATE

THIRD  DISTRICT REPUBLICAN  U.S. CONGRESSMAN DREW FERGUSON IS  THE  FIRST MEMBER OF GEORGIA'S CONGRESSIONAL DELEGATION TO ENDORSE FELLOW  HOUSE MEMBER DOUG COLLINS FOR THE U.S. SENATE IN NOVEMBER'S ELECTION.

COLLINS IS RUNNING AGAINST GOP SENATOR KELLY LOEFFLER WHO WAS APPOINTED BY GOVERNOR BRIAN KEMP AFTER THE RETIREMENT OF SENATOR JOHNNY ISAKSON.

IN A PRESS RELEASE, CONGRESSMAN  FERGUSON CALLED COLLINS A PROVEN LEADER AND CALLED ON GA. REPUBLICANS TO UNIFY BEHIND COLLINS.  LOEFFLER HAS COME UNDER FIRE RECENTLY FOR STOCK TRANSACTIONS  FOLLOWING SENATE BRIEFINGS ON THE  COVID-19  VIRUS.
Posted by WTGA AM & FM at 1:05 PM

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