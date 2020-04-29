UPSON BOC DEALING WITH FINANCIAL IMPACT OF COVID-19

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS HAVE TAKEN ACTION TO DEAL WITH THE FINANCIAL IMPACT ON REVENUES OF THE COVID-19 PANDEMIC .
AT TUESDAY'S MEETING VIA TELECONFERENCING--THE BOARD APPROVED A RESOLUTION GIVING THE COUNTY MANAGER AND STAFF TEMPORARY AUTHORITY-- FOR 90 DAYS -- ON 4 MEASURES.
A COUNTYWIDE HIRING FREEZE, PROHIBITION ON COUNTY SPONSORED TRAVEL, PROHIBITION ON SMALL EQUIPMENT PURCHASES AND A FREEZE ON CAPITAL EXPENDITURES/PROJECTS NOT PREVIOUSLY APPROVED BY THE COMMISSIONERS.
THE RESOLUTION WAS PRESENTED AFTER COUNTY MANAGER JASON TINSLEY NOTED NATIONAL GDP IS EXPECTED TO DECLINE BY 12% IN THE 2ND QUARTER AND UNEMPLOYMENT IS SKYROCKETING. THE COUNTY MANAGER SAID ITS UNCLEAR HOW SEVERE UPSON COUNTY WILL BE AFFECTED--BUT SALES TAXES COULD TAKE A MAJOR HIT BEFORE THE CRISIS PASSES. THE RESOLUTION INCLUDES THE COUNTY'S FUND BALANCE POLICY ESTABLISHED LAST YEAR REQUIRING A FUND BALANCE OF 33% OF THE PREVIOUS YEARS BUDGETED EXPENDITURES TO DEAL WITH EMERGENCIES.
COUNTY MANAGER TINSLEY ANNOUNCED SPREWELL BLUFF PARK WILL REOPEN MAY IST WITH LIMITED ACCESS.
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