Monday, April 13, 2020

UPDATE; UPSON CO TORNADO

UPSON  EMERGENCY  MANAGEMENT  AND  UPSON  COUNTY  SHERIFF'S  OFFICE  HAS  SET UP HEADQUARTERS  AT  THE  UPSON  COUNTY  ROADS  DEPARTMENT  BUILDING ON   74  EAST. SHERIFF DAN  KILGORE  TOLD  US  CELL  PHONE  SERVICE  IS  OUT  AND OTHER  PHONE  SERVICE IS  DOWN  AND  THAT'S  HAMPERED  RECOVERY OPERATIONS. SHERIFF  KILGORE  ORDERED  THE  PUBLIC  TO  STAY AWAY  FROM   74  EAST--ITS BLOCKED BY  A  HOUSE  THAT WAS  LIFTED UP  BY THE  STORM  AND  PLACED  IN  THE  ROAD.  TREES  ARE SNAPPED OFF --  SOME  OUT BUILDINGS ARE DAMAGED   AND  POWER LINES  ARE  DOWN ON   74  EAST.

 A  GSP  HELICOPTER  HAS   BEEN  DISPATCHED  TO TAKE THE  SHERIFF  AND  EMA DIRECTOR   MARTHA  ANN  MCCARTY  FOR  A  TOUR OF  THE  DAMAGE AROUND  9AM.
Posted by WTGA AM & FM at 7:42 AM

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