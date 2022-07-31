Sunday, July 31, 2022

WRECK IN DOWNTOWN THOMASTON SUNDAY

THOMASTON  POLICE  AND  FIRE   RESPONDED  TO  THE  COURTHOUSE  SQUARE  SUNDAY  AROUND  6;30PM  TO  A  TWO  VEHICLE  COLLISION  AT  THE    CHURCH  ST. /  MAIN  ST.    INTERSECTION.  TWO  VEHICLES  HAD  HEAVY  DAMAGE,  A  LATE MODEL  INFINITI  SUV  AND  A  CHEVY  SILVERADO  PICK-UP.  THE MALE  TRUCK DRIVER    REPORTEDLY   WAS  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY  EMS  TO  BE  CHECKED  OUT.  THE  FEMALE  DRIVER OF  THE SUV  WAS  O.K.

THE  VEHICLES  CAME  TO  REST  SIDE-BY-SIDE--THE  SUV  CRASHED  INTO  THE  PLANTER  FRONTING  COLONY  BANK  AND  THE  PICK-UP[  BESIDE  IT  INTO  A  TREE.   HEAVY  DAMAGE  TO  THE  DRIVER'S  SIDE  DOOR  ON  THE  SUV,  THE  PICK-UP  HAD    EXTENSIVE   FRONT  END  DAMAGE .

THE  PLANTER  IN  FRONT  OF  COLONY  BANK  HAS  BEEN  DAMAGED  SEVERAL  TIMES  BY  ACCIDENTS  AT  THAT  INTERSECTION   BUT  THIS  COULD  BE  THE  MOST  DAMAGE  ITS  RECEIVED.     WE  WERE  TOLD  IT  WAS  JUST  REPAIRED   A  FEW    DAYS  AGO  FROM  A  PREVIOUS  ACCIDENT.  THE  CITY  OF  THOMASTON  HAS  PETITIONED  GA  DOT  TO  REDUCE  THE  SPEED  LIMIT  DOWNTOWN  TO  25  MILES  PER  HOUR  BUT  AT  LAST  REPORT  NO  DECISION  HAS  BEEN  MADE. 

Posted by WTGA AM & FM at 7:25 PM

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