WRECK IN DOWNTOWN THOMASTON SUNDAY

THOMASTON POLICE AND FIRE RESPONDED TO THE COURTHOUSE SQUARE SUNDAY AROUND 6;30PM TO A TWO VEHICLE COLLISION AT THE CHURCH ST. / MAIN ST. INTERSECTION. TWO VEHICLES HAD HEAVY DAMAGE, A LATE MODEL INFINITI SUV AND A CHEVY SILVERADO PICK-UP. THE MALE TRUCK DRIVER REPORTEDLY WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS TO BE CHECKED OUT. THE FEMALE DRIVER OF THE SUV WAS O.K.
THE VEHICLES CAME TO REST SIDE-BY-SIDE--THE SUV CRASHED INTO THE PLANTER FRONTING COLONY BANK AND THE PICK-UP[ BESIDE IT INTO A TREE. HEAVY DAMAGE TO THE DRIVER'S SIDE DOOR ON THE SUV, THE PICK-UP HAD EXTENSIVE FRONT END DAMAGE .
THE PLANTER IN FRONT OF COLONY BANK HAS BEEN DAMAGED SEVERAL TIMES BY ACCIDENTS AT THAT INTERSECTION BUT THIS COULD BE THE MOST DAMAGE ITS RECEIVED. WE WERE TOLD IT WAS JUST REPAIRED A FEW DAYS AGO FROM A PREVIOUS ACCIDENT. THE CITY OF THOMASTON HAS PETITIONED GA DOT TO REDUCE THE SPEED LIMIT DOWNTOWN TO 25 MILES PER HOUR BUT AT LAST REPORT NO DECISION HAS BEEN MADE.
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