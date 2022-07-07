Thursday, July 7, 2022

FATAL ACCIDENT IN THOMASTON TUESDAY

 POST   26  GA.  STATE PATROL  THOMASTON  HAS  RELEASED  THE  ACCIDENT  REPORT  ON  A  FATALITY,  TUESDAY  MORNING  ON  SOUTH  CENTER  STREET  NEAR  MALLORY  STREET  BETWEEN  AN  SUV  AND A  GFL/ WASTE  INDUSTRIES    CLAM  SHELL  GARBAGE  TRUCK. 


THE  FATALITY  IDENTIFIED  AS   54  YEAR OLD NAOMI   DARLENE   WHEELER  OF  1534  19  NORTH  APARTMENT  141 , WAS  PRONOUNCED  DECEASED  AT  THE  E.R.     THE  TRUCK  DRIVER,  55  YEAR  OLD REGINALD  BANKSTON  OF  GRIFFIN,  WHO  WAS  NOT INJURED , WAS  OUTSIDE  THE  TRUCK  WORKING  THE  ARM  CONTROL  PICKING  UP  YARD  DEBRIS   AND  HAD  THE  FLASHING  LIGHTS  ACTIVATED   WHEN  THE  ACCIDENT  OCCURED . 


TROOPER  LAREN THOMKA  SAID  THE  TRUCK WAS  PARKED  IN THE  LEFT  HAND  LANE  AND  THE  2004 GMC  YUKON  DRIVEN  BY  MS.  WHEELER  WAS  FOLLOWING  TOO  CLOSELY  AND   SHE  WAS  DISTRACTED  PRIOR  TO   REAR-ENDING  THE  TRUCK. 


TRAFFIC  WAS  BLOCKED  AND  REROUTED      FOR  OVER  AN  HOUR  BY  THOMASTON  POLICE  AND  FIRE.

Posted by WTGA AM & FM at 1:39 PM

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