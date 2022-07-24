Sunday, July 24, 2022

THOMASTON-UPSON PLANNING COMMISSION MEETS MONDAY ON VETERANS DRIVE APARTMENTS

 THE  THOMASTON-UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  MEETS   MONDAY ,  JULY   25,  2;30PM      AT  THE  UPSON  SENIOR  CENTER  REGARDING  A  MARIETTA  COMPANY'S  REZONING  REQUEST  FOR  AN   UPSCALE  APARTMENT  COMPLEX ON  VETERANS  DRIVE  NEXT  TO  WEST  VALLEY  APARTMENTS--A   PROJECT  THAT  HAS  DRAWN  HEAVY  OPPOSITION  FROM  SURROUNDING  NEIGHBORHOODS.


WHEN  EVER  A  REZONING  REQUEST  IS  FILED  THAT  IS  WITHIN  300  FEET  OF  THE  COUNTY,  THE  JOINT  PLANNING  COMMISSION  IS  REQUIRED  TO  HEAR  THE  ISSUE.


THE  COMPANY  WAS  ON  THE  AGENDA  AT  THE  JUNE  MEETING  OF  THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  BUT  IT  WAS  POSTPONED  UNTIL  AUGUST  BECAUSE  IT  DID  NOT  COMPLY  WITH  THE  NEW  ZONING  ORDIANCE  REQUIREMENTS  ON  NOTIFICATION  OF  NEAR-BY  PROPERTY  OWNERS.


A  BIG  CITIZEN  TURNOUT  AT   THAT  MEETING  WAS  OPPOSED  TO  THE  DEVELOPMENT  CITING  TRAFFIC  AND  OTHER  ISSUES  IT  COULD  BRING  INTO  SINGLE  FAMILY  NEIGHBORHOODS.


THOSE  CITIZENS  HAVE  POSTED   YARD  SIGNS   AND  DISTRIBUTED  FLYERS   URGING  THE  PUBLIC  TO  CONTACT  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  TO  VOTE  DOWN  THE  APARTMENTS.


THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  WILL  MEET  IN  AUGUST  TO  MAKE  A  RECOMMENDATION  TO  THE  CITY  COUNCIL  ON  THE  REZONING  REQUEST  THEN  IT  WILL  GOES  TO  CITY  COUNCIL  FOR  A   DECISION  LATER  IN  AUGUST. 

Posted by WTGA AM & FM at 8:27 PM

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