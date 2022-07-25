Monday, July 25, 2022

T-U PLANNING COMMISSION NIXES APARTMENT DEVELOPMENT ON VETERANS DRIVE 4-1

 ON  A   4-1  VOTE  THE  THOMASTON-UPSON  PLANNING  COMMISSION  VOTED  TO   RECOMMEND  DENIAL FOR  A   180  UNIT  APARTMENT  COMPLEX  FROM  A  MARIETTA  COMPANY  ON  12  ACRES  ON  VETERANS  DRIVE--MONDAY.  BOARD MEMBER  JOEL  PITTS  MADE  THE  MOTION  TO  DENY  AND  CHAIR  JOHN  BROADNAX,  AND  MEMBERS  ELISA  MCKINLEY,  AND  ASHTON  FALLIN  VOTED FOR  THE  MOTION.  PRESCILLA  MCCOY  CAST  THE  LONE  VOTE  AGAINST  THE  MOTION--TELLING  101 NEWS  AFTER  THE  MEETING  SHE  FAVORS  THE  DEVELOPMENT.


UPSON COUNTY COMMISSIONER  BEN  WATSON  WHO  LIVES  ON  HILL  STREET   WAS  SPOKESMAN  FOR  THE   CITIZENS  AT  THE  MEETING  WHO   OPPOSE  IT.



SINCE  THE  SITE  IS  SO  CLOSE  TO  THE  COUNTY,  THE  JOINT  PLANNING  COMMISSION  WAS  REQUIRED  TO  MAKE  A  RECOMMENDATION  .  IT  WILL  BE   ON  THE  AGENDA OF  THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION    FOR  A  RECOMMENDATION  IN    AUGUST--POSTPONED  FROM  JUNE  BECAUSE  NEAR-BY  PROPERTY  OWNERS  WERE  NOT  NOTIFIED  AS  REQUIRED  BY  THE  NEW  ZONING  ORDIANCE.


THE  RECOMMENDATIONS  WILL  BE  FOWARDED  TO  THE  CITY  COUNCIL  AT  THE  2ND  MEETING  IN  AUGUST  FOR  A  VOTE. 


Posted by WTGA AM & FM at 4:27 PM

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