Thursday, July 7, 2022

HOUSE FIRE IN UPSON CO

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  TELLS  101  NEWS  AN  UNIDENTIFIED    WHITE  FEMALE  IN  HER   50'S  WAS  LIFE-FLIGHTED  TO  THE  BURN  UNIT  AT  GRADY  MEMORIAL  HOSPITAL   IN  ATLANTA   AFTER  A  TRAILER  HOME  FIRE ON  GOODEN  ROAD  OFF   JUGTOWN  ROAD,  AROUND  9AM  THURSDAY. 


THE  WOMAN  HAD  EXTENSIVE  BURNS  TO  THE  UPPER  PART  OF  HER  BODY    BUT    A  MALE  INSIDE  THE  MOBILE  HOME   WITH   HER   MANAGED  TO  ESCAPE  THE  FLAMES.


  SHERIFF  KILGORE  COMMENDED  THE  ACTIONS  OF VOLUNTEER  FIRE  UNITS  FROM  NORTHSIDE,  YATESVILLE,  AND  THURSTON , WHO    PUT   THE  FIRE  OUT.  


SOME  TYPE  OF  ELECTRICAL  ISSUE  WITH  AN  AIR  CONDITIONING  UNIT  COULD  BE  THE    CAUSE     OF  THE  FIRE--THE  SHERIFF  SAID.


Posted by WTGA AM & FM at 4:17 PM

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