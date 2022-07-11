Monday, July 11, 2022

UPSON PLANNING COMMISSION CONTINUES PUBLIC HEARING ON LEGACY RANCH

 AN  APPLICATION  FOR  A  SPECIAL  EXCEPTION  FOR  THE  STEVE  HARVEY  LEGACY  RANCH,  FORMERLY  THE  ROCK   RANCH--LASTED  ALMOST  TWO  HOURS,  MONDAY--AND  THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  FOLLOWED  THE  STAFF  RECOMMENDATION  TO  CONTINUE  THE  HEARING  AT  THE  AUGUST   MEETING  BECAUSE  THE  APPLICATION  WAS  INCOMPLETE.


STEVE  HARVEY  PLANS  TO  HOLD  HIS  SUMMER  YOUTH  PROGRAMS  ON  THE  SITE,  BUT  THE  PLANNING  COMMISSION  WANTS  MORE  DETAIL  ON  THE  TYPES OF  ACTIVITIES  TO  BE HELD  AT  THE  RANCH  THE  REST  OF  THE  YEAR.


DEE  MCLEROY   OF  THE  MCLEROY  COMPANY TOLD  THE  PLANNING  COMMISSION  STEVE  HARVEY  PLANS  TO  INVEST  20  TO $25  MILLION  TO  BUILD  DORMATORIES , CABINS,  A  DINING  HALL,  BASKETBALL  COURTS  AND  A  BOXING  ARENA   ON  65  OF  THE   1500  ACRES.  HE  SAID  THE  COMPANY  WILL  CONSTRUCT  WATER  AND  SEWER  FACLITIES  TO  ACCOMIDATE  SEVERAL  HUNDRED  YOUTH,  SOMETHING  GOVERNED  BY  EPD.       PASTOR  MO--OPERATIONS  MANAGER  OF  THE  RANCH  SAID  PLANS  ARE  FOR  THE      COMMUNITY  TO  USE  THE  FACILITIES  WHEN  THE  CAMPS  ARE  NOT OPERATING.


STEVE  HARVEY  REACHED  BY  PHONE  DURING  THE   MEETING  STRESSED  THE  RANCH   WILL  BE  DEVOTED  TO  YOUTH.



Posted by WTGA AM & FM at 7:48 PM

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