WINNERS PIKE CO SLOWEXPOSURES

Mike Baker, York, SC
Rachel Brewer, Newnan, GA
Lynne Buchanan, Asheville, NC
Mark Caceres, Smyrna, GA
Nathan Dean, Atlanta, GA
Jacqueline Asplundh, Delray Beach, FL
Andrew Feiler, Atlanta, GA
Don Baker, Farmville, VA
Nancy Marshall, McClellanville, SC
Skip Butler, Griffin, GA
Benjamin Dimmitt, Fairview, NC
Jo Fields, Nashville, TN
Malgorzata Florkowska, Griffin, GA
Isabel Chenoweth, Hamden CT
Joe Hoyle, Lilburn, GA
Houck Medford, Blowing Rock, NC
Jessie Merrell, Newnan, GA
Warren Simons, Montgomery, AL
Lynn Hall, Midland, GA
Jimmy Nicholson, Quincy, FL
Mary Addison Hackett, Nashville, TN
Tara Stallworth Lee, Birmingham, AL
Bethany Hucks, Columbus, GA
Barrie Lynn Bryant, Kirby, WY
Neal McEwen, Brooks, GA
Anne Berry, Newnan, GA
Myrtie Cope, Marietta, GA
Sandy Burr, Nashville, TN
Lucie Canfield, Athens, GA
Parker Stewart, Savannah, GA
Ben Hillyer, Natchez, MS
Vicki Hunt, Prattville, AL
Teressa Danielle Phillips, Columbus, GA
Casey Jackson, New Waverly, TX
Henry Jacobs, LaGrange, GA
Betty Press, Hattiesburg, MS
Chel Delaney, San Antonio, TX,
Shannon Davis, Atlanta, GA
Becky Mills, Cuthbert, GA
Jerry Park, Nashville, TN
Vann Powell, Durham, NC
Richard Schramm, Carrboro, NC
Dale Niles, Fayetteville, GA
Larry McIntosh, Apalcahicola, FL
Jess Rhodes, Albany, GA
Mary Presson Roberts, Tega Cay, SC
Orion Stand-Gravois, New Orleans, LA
Al Wood, Franklin, TN
Barbara Snyder, Wilmington, NC
Donna Westly Spencer, Hillsborough, NC
Karey Walter, Marietta, GA
Susanne Thompson, Atlanta, GA
Kyle Worthy, Charlotte, NC
David Shively, Fayetteville, GA
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