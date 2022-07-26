Tuesday, July 26, 2022

WINNERS PIKE CO SLOWEXPOSURES

 

SlowExposures 2022 is on!
We are pleased to announce the participating photographers for ﻿﻿SlowExposures 2022!
Our special "thank you" to Maria Kelly and Michael Pannier who worked together to meet the tough challenge of choosing 75 images out of hundreds submitted this year. And, to all who entered--thank you.
We're looking forward to presenting the work of these photographers to all of our visitors this September 15th - 18th!
Congratulations to our 2022 photographers!
Mike Baker, York, SC
Rachel Brewer, Newnan, GA
Lynne Buchanan, Asheville, NC
Mark Caceres, Smyrna, GA
Nathan Dean, Atlanta, GA
Jacqueline Asplundh, Delray Beach, FL
Andrew Feiler, Atlanta, GA
Don Baker, Farmville, VA
Nancy Marshall, McClellanville, SC
Skip Butler, Griffin, GA
Benjamin Dimmitt, Fairview, NC
Jo Fields, Nashville, TN
Malgorzata Florkowska, Griffin, GA
Isabel Chenoweth, Hamden CT
Joe Hoyle, Lilburn, GA
Houck Medford, Blowing Rock, NC
Jessie Merrell, Newnan, GA
Warren Simons, Montgomery, AL
Lynn Hall, Midland, GA
Jimmy Nicholson, Quincy, FL
Mary Addison Hackett, Nashville, TN
Tara Stallworth Lee, Birmingham, AL
Bethany Hucks, Columbus, GA
Barrie Lynn Bryant, Kirby, WY
Neal McEwen, Brooks, GA
Anne Berry, Newnan, GA
Myrtie Cope, Marietta, GA
Sandy Burr, Nashville, TN
Lucie Canfield, Athens, GA
Parker Stewart, Savannah, GA
Ben Hillyer, Natchez, MS
Vicki Hunt, Prattville, AL
Teressa Danielle Phillips, Columbus, GA
Casey Jackson, New Waverly, TX
Henry Jacobs, LaGrange, GA
Betty Press, Hattiesburg, MS
Chel Delaney, San Antonio, TX,
Shannon Davis, Atlanta, GA
Becky Mills, Cuthbert, GA
Jerry Park, Nashville, TN
Vann Powell, Durham, NC
Richard Schramm, Carrboro, NC
Dale Niles, Fayetteville, GA
Larry McIntosh, Apalcahicola, FL
Jess Rhodes, Albany, GA
Mary Presson Roberts, Tega Cay, SC
Orion Stand-Gravois, New Orleans, LA
Al Wood, Franklin, TN
Barbara Snyder, Wilmington, NC
Donna Westly Spencer, Hillsborough, NC
Karey Walter, Marietta, GA
Susanne Thompson, Atlanta, GA
Kyle Worthy, Charlotte, NC
David Shively, Fayetteville, GA
Join us in September! And, stay tuned for more announcements as we gather to celebrate with our community of photography lovers!
Posted by WTGA AM & FM at 9:36 AM

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