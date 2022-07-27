Wednesday, July 27, 2022

GRIFFIN CITY COMMISSIONERS DENY LEGAL CLAIM

 THE  GRIFFIN  CITY  COMMISSIONERS  VOTED  UNANIMOUSLY,  TUESDAY,   TO  DENY  A  LEGAL  CLAIM  BASED   ON  FALSE  IMPRISONMENT  CHARGES   AGAINST  A  COUPLE OPERATING  AN  ALLEGED  UNLICENSED  PERSONAL-CARE  FACILITY.

PASTOR  CURTIS    BANKSTON  AND  SOPHIA  BANKSTON  INDICATED  IN  THE  NOTICE  THEY  INTEND  TO  SUE  THE  CITY  OF  GRIFFIN  AND  POLICE  CHIEF MIKE YATES  FOR $10  MILLION  IN  DAMAGES.  A  LEGAL  NOTICE  FILED  ON  BEHALF  OF  THE  BANKSTON'S  BY  ATTORNEY  DEXTER  WIMBISH.


THE  COUPLE  IS  ACCUSED OF  HOUSING   8  PEOPLE   AGES  23  TO  65,   WITH  PHYSICAL  AND  MENTAL  DISABILITIES  IN  THEIR  BASEMENT  WITH  NO  EXIT,  DISCOVERED  BY A  CITY  OF  GRIFFIN  FIRE-RESCUE  EMPLOYEE  WHO  RESPONDED  TO  THEIR HILLANDALE  HOME  TO  ASSIST  A  PATIENT  HAVING  A  SEIZURE.


CURTIS  BANKSTON  CHARGED  WITH  7  COUNTS  OF  FALSE  IMPRISONMENT   AND  SOPHIA  BANKSTON  CHARGED  WITH  ONE  COUNT  OF  FALSE  IMPRISONMENT.

Posted by WTGA AM & FM at 11:21 AM

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