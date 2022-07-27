GRIFFIN CITY COMMISSIONERS DENY LEGAL CLAIM

THE GRIFFIN CITY COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY, TUESDAY, TO DENY A LEGAL CLAIM BASED ON FALSE IMPRISONMENT CHARGES AGAINST A COUPLE OPERATING AN ALLEGED UNLICENSED PERSONAL-CARE FACILITY.
PASTOR CURTIS BANKSTON AND SOPHIA BANKSTON INDICATED IN THE NOTICE THEY INTEND TO SUE THE CITY OF GRIFFIN AND POLICE CHIEF MIKE YATES FOR $10 MILLION IN DAMAGES. A LEGAL NOTICE FILED ON BEHALF OF THE BANKSTON'S BY ATTORNEY DEXTER WIMBISH.
THE COUPLE IS ACCUSED OF HOUSING 8 PEOPLE AGES 23 TO 65, WITH PHYSICAL AND MENTAL DISABILITIES IN THEIR BASEMENT WITH NO EXIT, DISCOVERED BY A CITY OF GRIFFIN FIRE-RESCUE EMPLOYEE WHO RESPONDED TO THEIR HILLANDALE HOME TO ASSIST A PATIENT HAVING A SEIZURE.
CURTIS BANKSTON CHARGED WITH 7 COUNTS OF FALSE IMPRISONMENT AND SOPHIA BANKSTON CHARGED WITH ONE COUNT OF FALSE IMPRISONMENT.
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