Wednesday, April 1, 2020

NO CURFEW IN THOMASTON AND UPSON CO.

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS HELD A CALLED MEETING  WEDNESDAY AND  APPROVED A RESOLUTION DECLARING A STATE OF  EMERGENCY--

BUT DECLINED  TO IMPOSE  A  CURFEW BASED ON A  RECOMMENDATION  FROM LOCAL LAW  ENFORCEMENT.

INSTEAD THEY PUT TEETH IN THE RESOLUTION BANNING GATHERINGS OF 10  PEOPLE OR MORE WITHOUT SOCIAL DISTANCING--

A VIOLATION PUNISHABLE BY A $1000  FINE OR UP TO 60 DAYS IN JAIL OR BOTH--SAME AS THE THOMASTON CITY COUNCIL.

SHERIFF DAN KILGORE AND THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON MET WITH  CITY AND COUNTY  OFFICIALS  WEDNESDAY AND STOPPED SHORT OF  RECOMMENDING A  CURFEW. AT A  CALLED MEETING OF THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL WEDNESDAY--

CHIEF RICHARDSON SAID HE AND THE  SHERIFF BELIEVE A CURFEW RESTRICTS EVERYONE--AND  MOST CITIZENS  ARE  DOING  WHAT THEY SHOULD.

HE CITED POP-UP  PARTIES  AS  THE PROBLEM AND NOTED THE SHERIFF'S OFFICE AND  HIS DEPARTMENT WILL BE ON DOUBLE SHIFTS THIS WEEKEND TO CITE SUCH  GATHERINGS.

THOMASTON  MAYOR J.D. STALLINGS TOLD  COUNCIL WEDNESDAY --THE  GOVERNOR'S SHELTER IN PLACE ORDER IS  STRONGER  THAN  A  CURFEW.

DURING THE COUNTY MEETING--

COMMISSIONER JAMES ELLINGTON EXPLAINED HE  WAS A FENCE  RIDER ON IMPOSING A CURFEW BUT THERE HAS  BEEN NO  RECOMMENDATION  FROM  HEALTH CARE PROFESSIONALS THAT IT WOULD HELP CURB THE  SPREAD OF  CORONA VIRUS.

CHIEF RICHARDSON NOTED--

A  PERSON PUT THE WORD OUT THEY WOULD BE HOLDING A BIG PARTY THIS WEEKEND--BUT SHERIFF KILGORE HAD A HEART TO HEART TALK WITH THEM  AND ITS OFF.
Posted by WTGA AM & FM at 6:26 PM

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