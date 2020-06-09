UNOFFICIAL VOTE TOTAL IN UPSON CO

FINAL UNOFFICIAL VOTING TALLY IN
UPSON COUNTY FOR TUESDAY'S PRIMARY
(PROJECTED WINNER IN RED)
UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN
NORMAN ALLEN 2724
REX KING 1953
STATE HOUSE DISTRICT 131
STATE HOUSE DISTRICT 131
KENNY COGGINS 3223
BETH CAMP 1458.
THOMASTON / UPSON SCHOOL BOARD
THOMASTON / UPSON SCHOOL BOARD
DISTRICT 3
SHEILA HALL 525
MICHAEL STEWART 431
DISTRICT 5
SCOTT ROBERTS 674
LEON FOWLER 605
ELECTIONS BOARD CHAIR ROBERT HANEY SAID 240 VOTES WOULD HAVE TO BE HAND COUNTED.
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