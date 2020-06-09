Tuesday, June 9, 2020

UNOFFICIAL VOTE TOTAL IN UPSON CO

FINAL UNOFFICIAL VOTING TALLY IN
UPSON COUNTY FOR TUESDAY'S PRIMARY
(PROJECTED WINNER IN RED)

UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN 

NORMAN ALLEN 2724
REX KING 1953

STATE HOUSE DISTRICT 131 

KENNY COGGINS 3223 
BETH CAMP 1458.

THOMASTON / UPSON SCHOOL BOARD 

DISTRICT 3

SHEILA HALL 525
MICHAEL STEWART 431

DISTRICT 5 

SCOTT ROBERTS 674
LEON FOWLER 605

ELECTIONS BOARD CHAIR ROBERT HANEY SAID 240 VOTES WOULD HAVE TO BE HAND COUNTED.
Posted by WTGA AM & FM at 10:32 PM

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