Monday, June 15, 2020

FUNERAL SERVICES SCHEDULED FOR SHERYL HAMMACK, A ONE TIME JANE DOE

FUNERAL  SERVICES  HAVE  BEEN  SET  FOR  A  THOMASTON  TEEN WHO  WAS A JANE  DOE FOR  YEARS--MURDERED  IN  BROOKS  COUNTY,    GEORGIA  FOUR  DECADES AGO   AT THE  AGE  OF   18

ACCORDING  TO HER  MOTHER KATHLENE   HAMMACK OF  THOMASTON  FUNERAL SERVICES  WILL  BE  HELD  FOR  HER  DAUGHTER SHIRLENE HAMMACK JULY  18TH AT  2PM  AT CHRIST  CHAPEL IN  ZEBULON, PASTOR  BILLY  SMITH OFFICIATING.

MS. HAMMACK SAID THERE HAVE  BEEN SOME ISSUES WITH SHERYL'S DEATH  CERTIFICATE AND  THAT   HAS  DELAYED  THE  RETURN OF HER  REMAINS.  FLETCHER-DAY  FUNERAL  HOME  IS  IN  CHARGE OF  ARRANGEMENTS.

 SHERYL'S  FAMILY HAS  SET UP  A MEMORIAL  FUND   AT   UNITED BANK--THE SHIRLENE  HAMMACK MEMORIAL  FUND ACCOUNT  # 832653 P.O. BOX 551, THOMASTON,GA.  30286.
Posted by WTGA AM & FM at 11:48 AM

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