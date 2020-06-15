FUNERAL SERVICES SCHEDULED FOR SHERYL HAMMACK, A ONE TIME JANE DOE

FUNERAL SERVICES HAVE BEEN SET FOR A THOMASTON TEEN WHO WAS A JANE DOE FOR YEARS--MURDERED IN BROOKS COUNTY, GEORGIA FOUR DECADES AGO AT THE AGE OF 18
ACCORDING TO HER MOTHER KATHLENE HAMMACK OF THOMASTON FUNERAL SERVICES WILL BE HELD FOR HER DAUGHTER SHIRLENE HAMMACK JULY 18TH AT 2PM AT CHRIST CHAPEL IN ZEBULON, PASTOR BILLY SMITH OFFICIATING.
MS. HAMMACK SAID THERE HAVE BEEN SOME ISSUES WITH SHERYL'S DEATH CERTIFICATE AND THAT HAS DELAYED THE RETURN OF HER REMAINS. FLETCHER-DAY FUNERAL HOME IS IN CHARGE OF ARRANGEMENTS.
SHERYL'S FAMILY HAS SET UP A MEMORIAL FUND AT UNITED BANK--THE SHIRLENE HAMMACK MEMORIAL FUND ACCOUNT # 832653 P.O. BOX 551, THOMASTON,GA. 30286.
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