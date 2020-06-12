Friday, June 12, 2020

TPD CHIEF SAYS PEACEFUL PROTEST PLANNED IN THOMASTON

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS HE AND SHERIFF DAN KILGORE HAVE MET WITH A GROUP TWICE PLANNING A PEACEFUL MARCH AND PROTEST SATURDAY JUNE 20TH.

STONEWELL CHURCH ON PARK LANE IS COORDINATING THE EVENT THAT WILL INCLUDE A MARCH FROM THE CHURCH AT 9 AM AND END ON THE COURTHOUSE SQUARE WITH A SPEAKING EVENT.

THE CHIEF SAID THE EVENT IS ABOUT UNITY AND PROTESTING INJUSTICES SUCH AS THE DEATH OF GEORGE FLOYD AND THE GROUP HAS STRESSED IT WILL BE A PEACEFUL PROTEST.

CHIEF RICHARDSON AND HE AND THE SHERIFF WILL HAVE PERSONNEL AT THE EVENT.
Posted by WTGA AM & FM at 1:30 PM

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