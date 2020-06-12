TPD CHIEF SAYS PEACEFUL PROTEST PLANNED IN THOMASTON

STONEWELL CHURCH ON PARK LANE IS COORDINATING THE EVENT THAT WILL INCLUDE A MARCH FROM THE CHURCH AT 9 AM AND END ON THE COURTHOUSE SQUARE WITH A SPEAKING EVENT.
THE CHIEF SAID THE EVENT IS ABOUT UNITY AND PROTESTING INJUSTICES SUCH AS THE DEATH OF GEORGE FLOYD AND THE GROUP HAS STRESSED IT WILL BE A PEACEFUL PROTEST.
CHIEF RICHARDSON AND HE AND THE SHERIFF WILL HAVE PERSONNEL AT THE EVENT.
THE CHIEF SAID THE EVENT IS ABOUT UNITY AND PROTESTING INJUSTICES SUCH AS THE DEATH OF GEORGE FLOYD AND THE GROUP HAS STRESSED IT WILL BE A PEACEFUL PROTEST.
CHIEF RICHARDSON AND HE AND THE SHERIFF WILL HAVE PERSONNEL AT THE EVENT.
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