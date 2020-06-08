Monday, June 8, 2020

DEMOCRAT WANTS STATUE OF JOHN B. GORDON REMOVED

THE  STATE  DEMOCRATIC  HOUSE MINORITY LEADER--BOB  TRAMMELL OF MERIWETHER  COUNTY HAS  CALLED ON  GOVERNOR BRIAN KEMP TO REMOVE  THE  STATUE OF  CONFEDERATE  GENERAL  JOHN B. GORDON FROM  THE  CAPITAL  GROUNDS. JOHN B. GORDON AN  UPSON COUNTY  NATIVE  WHO  WAS BORN ON   WHAT IS NOW  THE  GREENE PROPERTY  IN  SOUTHERN  UPSON  COUNTY.

TRAMMELL  SENT  A LETTER  TO  GOVERNOR KEMP  MONDAY CALLING  THE  PRESENCE OF  GORDON'S  STATUE- DIVISIVE AND OFFENSIVE.

GORDON  WAS A  CONFEDERATE  GENERAL, GA. GOVERNOR AND  SENATOR  WHO IS  BELIEVED  TO  BE THE  HEAD OF  THE  KU  KLUX KLAN  IN  THE  STATE  AFTER THE  CIVIL  WAR.

HIS FATHER WAS   MINISTER  OF  A  BAPTIST CHURCH  IN  SOUTHERN  UPSON  CO.
Posted by WTGA AM & FM at 12:31 PM

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