Wednesday, June 10, 2020

STATE HOUSE 131 CAMP LEADS COGGINS 51% TO 49%

IN  THE  RACE FOR  STATE  HOUSE DISTRICT 131 BETH  CAMP LEADS KENNY  COGGINS 51%  TO  49% A  CAMP  LEAD OF 285  VOTES BUT SOME BALLOTS IN LAMAR COUNTY MUST  BE  COUNTED THIS  AFTERNOON  STARTING  AT   2;30   FOR  THE  RETURNS  TO BE  CERTIFIED BY  THE  SECRETARY  OF  STATE'S  OFFICE.  THOSE BALLOTS  DO  NOT  INVOLVE  THE CAMP-COGGINS  RACE  ACCORDING TO  BETH  CAMP  WHO SPOKE TO   101  NEWS  ABOUT AN  HOUR  AGO. MS. CAMP  SAID  SHE WAS IN LAMAR COUNTY UNTIL  2;30 THIS MORNING AND  THOSE OUTSTANDING  BALLOTS WERE FROM  MARCH  AND  ARE TORN OR MIS-MARKED.

HERE'S  THE  UNOFFICIAL TOTALS FOR  THAT  HOUSE  RACE--IN LAMAR COUNTY  CAMP  681  COGGINS  391, IN  PIKE COUNTY  CAMP 3166  COGGINS 1373. IN  UPSON  COUNTY  COGGINS 3305 CAMP 1507.

ABOUT  240  BALLOTS WERE  COUNTED  OVERNIGHT AND HERE'S  THE  LATEST  TALLY --UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN NORMAN ALLEN  2797  REX  KING 2007. SCHOOL  BOARD MEMBER  SHEILA HALL 550 MICHAEL STEWART 445. SCOTT  ROBERTS OVER BOARD MEMBER LEON FOWLER 697  TO  624.
Posted by WTGA AM & FM at 11:58 AM

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