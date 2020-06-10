STATE HOUSE 131 CAMP LEADS COGGINS 51% TO 49%

IN THE RACE FOR STATE HOUSE DISTRICT 131 BETH CAMP LEADS KENNY COGGINS 51% TO 49% A CAMP LEAD OF 285 VOTES BUT SOME BALLOTS IN LAMAR COUNTY MUST BE COUNTED THIS AFTERNOON STARTING AT 2;30 FOR THE RETURNS TO BE CERTIFIED BY THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE. THOSE BALLOTS DO NOT INVOLVE THE CAMP-COGGINS RACE ACCORDING TO BETH CAMP WHO SPOKE TO 101 NEWS ABOUT AN HOUR AGO. MS. CAMP SAID SHE WAS IN LAMAR COUNTY UNTIL 2;30 THIS MORNING AND THOSE OUTSTANDING BALLOTS WERE FROM MARCH AND ARE TORN OR MIS-MARKED.
HERE'S THE UNOFFICIAL TOTALS FOR THAT HOUSE RACE--IN LAMAR COUNTY CAMP 681 COGGINS 391, IN PIKE COUNTY CAMP 3166 COGGINS 1373. IN UPSON COUNTY COGGINS 3305 CAMP 1507.
ABOUT 240 BALLOTS WERE COUNTED OVERNIGHT AND HERE'S THE LATEST TALLY --UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN 2797 REX KING 2007. SCHOOL BOARD MEMBER SHEILA HALL 550 MICHAEL STEWART 445. SCOTT ROBERTS OVER BOARD MEMBER LEON FOWLER 697 TO 624.
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