Thursday, June 18, 2020

UNITY/PROTEST MARCH FRIDAY IN GRIFFIN

A UNITY/PROTEST   EVENT    IS  SCHEDULED IN  GRIFFIN  TODAY AT  3PM  AT  FAIRMONT  PARK WITH  A  MARCH  TO  THE  SPALDING  COUNTY  COURTHOUSE  AND SPEAKING IS EXPECTED AROUND  5PM. THE  MARCH   COINSIDES WITH THE  HISTORICAL  DATE OF  JUNE  19TH--JUNETEENTH--THE  DAY  SLAVERY  ENDED.

THE SPALDING  COUNTY  COURTHOUSE,  COURTHOUSE ANNEX  AND JUVENILE  COURT WILL  CLOSE AT  3PM  SO EMPLOYEES CAN  BE EXCUSED. THE CITY  OF  GRIFFIN  HAD ORIGINALLY PLANNED TO  CLOSE BUT  101  NEWS  WAS TOLD THURSDAY--CITY HALL WILL  REMAIN   OPEN.

THE ORGANIZER OF  THE  MARCH IS  RAY HARPS MOHAMMED THE NEPHEW OF JEWELL WALKER HARPS--LONG  TIME HEAD OF  THE NAACP IN  SPALDING  COUNTY.

GRIFFIN CITY  MANAGER KENNY SMITH  REPORTEDLY HAD A  SIT DOWN WITH  RAY HARPS MOHAMMED   AND  GRANTED HIM  PERMISSION FOR  THE  MARCH  AND  PROTEST.

RAY HARPS MOHAMMED HAS A  HOME IN  GRIFFIN BUT DOES BUSINESS IN LOS  ANGELES.  IN  A  FACEBOOK  POST SEVERAL  DAYS  AGO   FROM   L.A.-- MOHAMMED  LAUNCHES INTO  A RACIAL  RANT --AND  CALLS  THE  DEATHS OF  GEORGE FLOYD IN  MINNEAPOLIS AND  RAYSHARD BROOKS IN ATLANTA--SENSELESS  AND  ASSAILS  POLICE DEPARTMENTS ALL OVER THE  COUNTRY FOR WHAT HE  CALLS  THEIR    GESTAPO-LIKE  TACTICS.

SHERIFF DARRELL  DIX  TOLD  THE  SPALDING  COUNTY BOARD OF  COMMISSIONERS   MONDAY   HE IS  COUNTING  ON  A  PEACEFUL MARCH--  AS  A  PREVIOUS  PROTEST   IN  GRIFFIN WAS WITHOUT INCIDENT. 
Posted by WTGA AM & FM at 4:05 PM

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