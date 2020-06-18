UNITY/PROTEST MARCH FRIDAY IN GRIFFIN

A UNITY/PROTEST EVENT IS SCHEDULED IN GRIFFIN TODAY AT 3PM AT FAIRMONT PARK WITH A MARCH TO THE SPALDING COUNTY COURTHOUSE AND SPEAKING IS EXPECTED AROUND 5PM. THE MARCH COINSIDES WITH THE HISTORICAL DATE OF JUNE 19TH--JUNETEENTH--THE DAY SLAVERY ENDED.
THE SPALDING COUNTY COURTHOUSE, COURTHOUSE ANNEX AND JUVENILE COURT WILL CLOSE AT 3PM SO EMPLOYEES CAN BE EXCUSED. THE CITY OF GRIFFIN HAD ORIGINALLY PLANNED TO CLOSE BUT 101 NEWS WAS TOLD THURSDAY--CITY HALL WILL REMAIN OPEN.
THE ORGANIZER OF THE MARCH IS RAY HARPS MOHAMMED THE NEPHEW OF JEWELL WALKER HARPS--LONG TIME HEAD OF THE NAACP IN SPALDING COUNTY.
GRIFFIN CITY MANAGER KENNY SMITH REPORTEDLY HAD A SIT DOWN WITH RAY HARPS MOHAMMED AND GRANTED HIM PERMISSION FOR THE MARCH AND PROTEST.
RAY HARPS MOHAMMED HAS A HOME IN GRIFFIN BUT DOES BUSINESS IN LOS ANGELES. IN A FACEBOOK POST SEVERAL DAYS AGO FROM L.A.-- MOHAMMED LAUNCHES INTO A RACIAL RANT --AND CALLS THE DEATHS OF GEORGE FLOYD IN MINNEAPOLIS AND RAYSHARD BROOKS IN ATLANTA--SENSELESS AND ASSAILS POLICE DEPARTMENTS ALL OVER THE COUNTRY FOR WHAT HE CALLS THEIR GESTAPO-LIKE TACTICS.
SHERIFF DARRELL DIX TOLD THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS MONDAY HE IS COUNTING ON A PEACEFUL MARCH-- AS A PREVIOUS PROTEST IN GRIFFIN WAS WITHOUT INCIDENT.
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