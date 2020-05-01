Friday, May 1, 2020

WRECK ON THE THOMASTON SQUARE FRIDAY PM

TRAFFIC WAS  SNARLED IN DOWNTOWN THOMASTON FRIDAY AROUND 2 PM AND AT LEAST TWO PERSONS TRANSPORTED TO THE  E.R. BY EMS AFTER A TWO VEHICLE COLLISION ON THE SQUARE, AT THE CHURCH/GORDON STREET  INTERSECTION.

AN OLDER MODEL HONDA GOT THE WORST OF THE CRASH AFTER APPARENTLY  BEING T-BONED BY AN OLDER MODEL FORD PICK-UP WHEN SOMEONE RAN THE  RED LIGHT.  THE DRIVER OF THE HONDA AND  A PASSENGER WERE TRANSPORTED, THE PASSENGER FITTED WITH A NECK BRACE BEFORE PLACED IN THE AMBULANCE. THE PICK-UP DRIVER DID NOT APPEAR TO BE INJURED.

THE TRUCK REMAINED AT THE INTERSECTION BUT THE HONDA CAME TO REST PARTIALLY ON THE SIDEWALK AFTER STRIKING A LIGHT POLE IN FRONT OF  ENGLISH'S CAFE.
Posted by WTGA AM & FM at 3:00 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)