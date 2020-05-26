THOMASTON MAN CHARGED WITH MURDER

ACCORDING TO THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON, A THOMASTON MAN WAS SHOT AND KILLED AND HIS FIANCE' WAS WOUNDED DURING AN ALTERCATION AT A PARTY SATURDAY NIGHT AT 205 6TH AVE. BEHIND INGLES. THE VICTIM--27 YEAR OLD JOSEPH CLARK HOMMAN.
THE CHIEF SAID THE RESIDENT OF THAT ADDRESS, COREY THOMAS HAS BEEN ARRESTED FOR MURDER AND AGGREVATED ASSAULT.
CHIEF RICHARDSON TOLD 101 NEWS-- THE INCIDENT HAPPENED AROUND 9;30 SATURDAY NIGHT WHEN THREE WHITE MALES GOT INTO AN ARGUMENT IN THE FRONT YARD , AND HOMMAN WHO WAS APPARENTLY INTOXICATED--KEPT COMING AT THOMAS AFTER THOMAS FIRED A WARNING SHOT IN THE AIR. WHEN HE DID NOT HALT HIS ADVANCE THOMAS FIRED SEVERAL SHOTS FROM A HANDGUN AND TWO HIT HOMMAN IN THE CHEST.
TWO OTHER FEMALES IN THE YARD WERE WOUNDED BY GUNSHOTS , HOMMAN'S FIANCE' CARRIE JANE MARRERO, HIT IN THE LEG AND KATIE HOWINGTON WOUNDED IN THE ARM.
THOMASTON POLICE OFFICERS AND UPSON DEPUTIES PERFORMED CPR ON HOMMAN UNTIL EMS ARRIVED. THE TWO FEMALES WERE TREATED AT THE E.R.
CHIEF RICHARDSON SAID THOMAS HAS BEEN CHARGED WITH FELONY AND MALICE MURDER AND AGGREVATED ASSAULT AND IS IN THE UPSON COUNTY JAIL. THE HANDGUN WAS RECOVERED.
A THIRD SUBJECT, CODY PIPER WAS QUESTIONED AND RELEASED BY POLICE.
HOMMAN AND HIS FIANCE' CARRIE JANE MARRERO HAD A SON ON THE WAY.
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