DEANN WHEELER NEW CITY OF THOMASTON ATTORNEY

AT TUESDAY'S MEETING--THE THOMASTON CITY COUNCIL APPOINTED DEANN WHEELER AS THE NEW CITY ATTORNEY TO SUCCEED JOEL BENTLEY WHO IS RETIRING TO HIS PROPERTIES IN FLORIDA AND MONTANA.
ATTORNEY WHEELER , A PARTNER WITH THE THOMASTON LAW FIRM OF CONNELL AND WHEELER-- HAS PRACTICED LAW FOR 30 YEARS.
CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON PRESENTED ATTORNEY BENTLEY WITH AN ART GLASS AWARD INSCRIBED WITH HIS YEARS OF SERVICE BEGINNING IN 2006. IN REMARKS TO THE MAYOR AND COUNCIL BENTLEY PAID TRIBUTE TO FORMER CITY ATTORNEY RONALD BARFIELD, CITY CLERK GAIL HAMMACK, AND THANKED THE CITY FATHERS FOR EXPRESSING CONFIDENCE IN HIM--AS HE PUT IT--FOR TAKING A CHANCE ON ME. HE ADDED THOMASTON HAS BEEN HIS HOME SINCE 1988 AND SEES A BRIGHT FUTURE FOR THE COMMUNITY.
BENTLEY WAS ALSO ATTORNEY FOR THE THOMASTON-UPSON IDA AND HE SAID HIS GOOD-BYES AT THE APRIL MEETING. FRIDAY WILL BE THE LAST DAY IN HIS LAW OFFICE.
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