CHICK-FIL-A SIGN TO BE LOWERED

ACCORDING TO THE CITY OF THOMASTON, A CALLED MEETING OF THE BOARD OF ZONING APPEALS SCHEDULED FOR THURSDAY MORNING HAS BEEN CANCELLED. CLAYTON SIGNS REPRESENTING CHICK-FIL-A HAS WITHDRAWN ITS VARIANCE REQUEST EFFECTIVE MAY 20TH AND THE CHICK-FIL-A SIGN IS BEING LOWERED TO 35 FEET WHICH IS WITHIN THE ZONING REQUIREMENTS.
THE NEW CHICK-FIL-A SIGN WAS RECENTLY ERECTED AT 50 FEET AT 1054 19 NORTH AND OWNERS OF THE DIGITAL BILL BOARD ON THE PROPERTY NEXT DOOR COMPLAINED IT WAS BLOCKING THE SOUTH FACE OF THE DIGITAL SIGN.
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