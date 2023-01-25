Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
January 25, 2023
1. 20R0316N SHAMUNE D. HARRIS CT. 1: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION: 8 YEARS, SERVE 2 YEARS IN JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,500 FINE; GANG CONDITIONS. CT. 2: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION: NOLLE PROSEQUI.
2. 23R0035 BILLY J. SELLARS CT. 1: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: 12 MOLNTHS PROBATION; SERVE 60 DAYS IN THE COUNTY JAIL; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 2: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: 12 MOLNTHS PROBATION; SERVE 60 DAYS IN THE COUNTY JAIL; $500 FINE. CT. 3: LOITERING OR PROWLING: NOLLE PROSEQUI.
3. 23R0003B JORDAN D. WILKINS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS, THE FIRST 6 MONTHS TO SERVE IN THE COUNTY JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI.
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