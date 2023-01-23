Monday, January 23, 2023

THOMASTON ZONING BOARD REJECTS NEW FUNERAL HOME

 THE  CITY  OF  THOMASTON  ZONING  COMMISSIONER  VOTED  UNANIMOUSLY  TO  DENY  RECOMMENDATION   TO  THE  CITY  COUNCIL   FOR   A  NEW  FUNERAL  HOME  DOWNTOWN  AT  201 NORTH  CHURCH  STREET  MONDAY  --THE   ONE-TIME    LOCATION  OF  THOMASTON  FEDERAL    AND  MOST  RECENTLY  A HOSPICE.  GEORGINNA   LOCKETT   WITH  DIVINE  PRESERVATION  MADE  THE  REQUEST,  A  LICENSED  EMBALMER  WHO    TOLD  THE  ZONING  BOARD  SHE  WAS    INTRODUCED  INTO  THE  FUNERAL  HOME  BUSINESS  BY  HER  GRANDFATHER, A  FUNERAL  HOME  OWNER. 


RICHARD  HOLLSTROM  MADE  THE  MOTION  TO  DENY,      VICE-CHAIR   SANDY  KERSEY  THE  SECOND  AND  CHAIR  STEVE  SHORT,  ROBERT  CHATMAN  AND  TROY  WOODARD   ALL   VOTED  FOR  THE  MOTION.

Posted by WTGA AM & FM at 5:30 PM

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