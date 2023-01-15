Sunday, January 15, 2023

KIRBY IN THOMASTON FRIDAY/ UGA PLAYER DIED IN ACCIDENT

 ON  A  RECRUITING  TRIP  TO  THE  AREA,  GEORGIA  HEAD  FOOTBALL  COACH  KIRBY  SMART  WAS  REPORTEDLY  SPOTTED  AT  A  THOMASTON  RESTAURANT,  FRIDAY NIGHT,  BUT  SATURDAY'S  CHAMPIONSHIP  CELEBRATION  WAS  MARRED  BY  A  TRAGIC  ACCIDENT   EARLY  SUNDAY  IN  ATHENS   THAT  KILLED  ONE  OF  UGA'S  PROMISING  OFFENSIVE  LINEMAN,  DEVIN  WILLOCK  AND  A  MEMBER OF  THE  RECRUTING  STAFF, CHANDLER  LECROY.


ACCORDING  TO  ATHENS  POLICE,  THE  WRECK  HAPPENED  AROUND   3AM  SUNDAY   ON  BARNETT  SHOALS  ROAD,  WHEN  THE  SUV  MS.  LECROY, 24,  WAS  DRIVING , LEFT  THE  ROADWAY  AND  HIT  A  UTILITY  POLE  AND  SOME  TREES. WILLOCK,  AGE  20  WAS  DECEASED  AT  THE  SCENE  AND  MS.  LECROY  DIED  AT  THE  E.R.


TWO  OTHER  PASSENGERS  WERE  INJURED,  O-LINEMAN  WARREN  MCCLENDON  WHO HAD  JUST  ANNOUNCED  FOR  THE  NFL  DRAFT  AND  ANOTHER   MEMBER  OF  THE  RECRUTING  STAFF,  VICTORIA  BOWLES,  26.  POLICE  SAID  SHE  HAD  SERIOUS  INJURIES , BUT  MCCLENDON  WAS  DISCHARGED  FROM  THE  HOSPITAL  SUNDAY  AFTER   TREATMENT  FOR   A  LACARATION  TO  THE  FOREHEAD.


WILLOCK  WAS  A  REDSHIRT  SOPHOMORE  FROM  NEW  JERSEY,   6-7, 335-POUNDS,   WHO  STARTED  TWO  GAMES  FOR  THE  BULLDOGS  THIS  PAST  SEASON. 

Posted by WTGA AM & FM at 5:55 PM

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