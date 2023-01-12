Thursday, January 12, 2023

Storm damage in Upson, Spalding , and Pike Thursday

 UPSON  COUNTY  DODGED  A  BULLET  IN  TORNADO  ACTIVITY,  THURSDAY  AFTERNOON,  BUT   GRIFFIN/ SPALDING  COUNTY  TOOK  A  BIG  HIT  AND  PIKE  COUNTY  HAD  DAMAGE.    911  SERVICE  WENT  DOWN  IN  SPALDING  COUNTY,  AND  THE  ROOF  WAS  BLOWN OFF    HOBBY  LOBBY  IN  NORTH  GRIFFIN.  THERE  WERE  REPORTS  OF  PEOPLE  TRAPPED  IN  THE  APARTMENT  COMPLEX  ACROSS  FROM  KROGER  AND   SOME  TRAPPED  IN  HOMES  IN   EXPERIMENT.


WTGA'S  CARL  PRUETT  FILED  THIS  A    LIVE  REPORT  FROM  DOWNTOWN  GRIFFIN  WHERE  TREES  WERE  DOWN  BLOCKING  NORTH  HILL/SOLOMON  AND NORTH  HILL  AND  BROAD.





THERE  WAS  A  VISIBLE  FUNNEL CLOUD  IN  PIKE  COUNTY  NEAR  THE  SPALDING  COUNTY   LINE,  AND  STRUCTURAL  DAMAGE  REPORTED  IN  PIKE  COUNTY    ON  BETHANY   CHURCH  ROAD  AND  DAMAGE  ON  HUTCHINSON  ROAD.  


  PIKE  EMA  DIRECTOR  JIMMY   TOTTEN  REPORTED  DOWNED  TREES  ALONG HIGHWAY  362  AND   AROUND   5PM  UPSON  EMC  REPORTED 615  CUSTOMERS  WITHOUT  POWER  IN  SOUTHERN  PIKE  AND  5  CUSTOMERS   DOWN   IN  UPSON  COUNTY.   EMA  DIRECTOR  MARTHA  ANN  MCCARTY  TOLD  101  NEWS   A  TREE  WAS  DOWN   BLOCKING  PINE  GROVE  ROAD  IN  YATESVILLE  AND  POWER  LINES  WERE  DOWN  BEHIND  NORTHCREEK  CENTER. UPSON  VOLUNTEER  FIRE  DEPARTMENTS  WERE  DISPATCHED  TO  MOLENA  TO  AID  PIKE  COUNTY  FIRE  DEPARTMENT  WITH  A  STRUCTURAL  FIRE,  REPORTEDLY  A  VACANT  MOBILE  HOME.

Posted by WTGA AM & FM at 6:26 PM

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