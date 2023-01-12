Storm damage in Upson, Spalding , and Pike Thursday

UPSON COUNTY DODGED A BULLET IN TORNADO ACTIVITY, THURSDAY AFTERNOON, BUT GRIFFIN/ SPALDING COUNTY TOOK A BIG HIT AND PIKE COUNTY HAD DAMAGE. 911 SERVICE WENT DOWN IN SPALDING COUNTY, AND THE ROOF WAS BLOWN OFF HOBBY LOBBY IN NORTH GRIFFIN. THERE WERE REPORTS OF PEOPLE TRAPPED IN THE APARTMENT COMPLEX ACROSS FROM KROGER AND SOME TRAPPED IN HOMES IN EXPERIMENT.
WTGA'S CARL PRUETT FILED THIS A LIVE REPORT FROM DOWNTOWN GRIFFIN WHERE TREES WERE DOWN BLOCKING NORTH HILL/SOLOMON AND NORTH HILL AND BROAD.
THERE WAS A VISIBLE FUNNEL CLOUD IN PIKE COUNTY NEAR THE SPALDING COUNTY LINE, AND STRUCTURAL DAMAGE REPORTED IN PIKE COUNTY ON BETHANY CHURCH ROAD AND DAMAGE ON HUTCHINSON ROAD.
PIKE EMA DIRECTOR JIMMY TOTTEN REPORTED DOWNED TREES ALONG HIGHWAY 362 AND AROUND 5PM UPSON EMC REPORTED 615 CUSTOMERS WITHOUT POWER IN SOUTHERN PIKE AND 5 CUSTOMERS DOWN IN UPSON COUNTY. EMA DIRECTOR MARTHA ANN MCCARTY TOLD 101 NEWS A TREE WAS DOWN BLOCKING PINE GROVE ROAD IN YATESVILLE AND POWER LINES WERE DOWN BEHIND NORTHCREEK CENTER. UPSON VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS WERE DISPATCHED TO MOLENA TO AID PIKE COUNTY FIRE DEPARTMENT WITH A STRUCTURAL FIRE, REPORTEDLY A VACANT MOBILE HOME.
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