Tuesday, January 10, 2023

6 INJURIES/UPSON CO WRECK

 POST   26 GA.  STATE  PATROL  INVESTIGATED  A  THREE  VEHICLE  ACCIDENT  WITH   SIX    INJURIES  AT  19  NORTH  AND  JEFF  DAVIS  ROAD,   IN  NORTH  THOMASTON , MONDAY. ACCORDING TO  THE   GSP  REPORT ,  THE   DRIVER   OF  A 2020  HYUNDAI ELANTRA,  SHEENA  S.  BUSSEY   AGE  39   OF    G.  CIRCLE   WAS  TRAVELING  NORTH  ON   19  AND  DISREGARDED  A  RED  TRAFFIC  SIGNAL  AT  THE  INTERSECTION  AND  CRASHED  INTO  A  2020 FORD  MUSTANG   EASTBOUND  ON    JEFF  DAVIS  ROAD,  DRIVEN  BY  JESSICA  HUDSON OF  HEATH  DRIVE.  KNOCKING  THE  MUSTANG  INTO  A  COUNTERCLOCKWISE  ROTATION  AND  IT  STRUCK  A 1997   TOYOTA  TACOMA  DRIVEN  BY  VIRGINIA  RESPRESS ,  AGE  64  , OF  MIDWAY  ROAD,  BARNESVILLE,  TRAVELING  WEST  ON  HARP  ROAD.


FIVE  PERSONS  IN  THE  BUSSEY  VEHICLE  WERE  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY  AMERIPRO  EMS   INCLUDING MS.  BUSSEY,   AND  PASSENGERS,   16  YEAR OLD  NAKYIAH  CARTER,  KEYSHAY  CARTER,  AGE 12,  GERVON  FRAIZER,  AGE  4,   AND  11  YEAR OLD  GIRAUD  FRAIZER,  ALL  OF  G.  CIRCLE.   MS.  HUDSON  HAD  COMPLAINT  OF  INJURY  BUT  WAS  NOT  TRANSPORTED.  ACCORDING  TO  AN  EYEWITNESS  WHO  SPOKE  TO  101  NEWS,    EXTENSIVE    DAMAGE  TO  THE  VEHICLES  INVOLVED. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:26 PM

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