6 INJURIES/UPSON CO WRECK

POST 26 GA. STATE PATROL INVESTIGATED A THREE VEHICLE ACCIDENT WITH SIX INJURIES AT 19 NORTH AND JEFF DAVIS ROAD, IN NORTH THOMASTON , MONDAY. ACCORDING TO THE GSP REPORT , THE DRIVER OF A 2020 HYUNDAI ELANTRA, SHEENA S. BUSSEY AGE 39 OF G. CIRCLE WAS TRAVELING NORTH ON 19 AND DISREGARDED A RED TRAFFIC SIGNAL AT THE INTERSECTION AND CRASHED INTO A 2020 FORD MUSTANG EASTBOUND ON JEFF DAVIS ROAD, DRIVEN BY JESSICA HUDSON OF HEATH DRIVE. KNOCKING THE MUSTANG INTO A COUNTERCLOCKWISE ROTATION AND IT STRUCK A 1997 TOYOTA TACOMA DRIVEN BY VIRGINIA RESPRESS , AGE 64 , OF MIDWAY ROAD, BARNESVILLE, TRAVELING WEST ON HARP ROAD.
FIVE PERSONS IN THE BUSSEY VEHICLE WERE TRANSPORTED TO THE E.R. BY AMERIPRO EMS INCLUDING MS. BUSSEY, AND PASSENGERS, 16 YEAR OLD NAKYIAH CARTER, KEYSHAY CARTER, AGE 12, GERVON FRAIZER, AGE 4, AND 11 YEAR OLD GIRAUD FRAIZER, ALL OF G. CIRCLE. MS. HUDSON HAD COMPLAINT OF INJURY BUT WAS NOT TRANSPORTED. ACCORDING TO AN EYEWITNESS WHO SPOKE TO 101 NEWS, EXTENSIVE DAMAGE TO THE VEHICLES INVOLVED.
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