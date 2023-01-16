MANCHESTER LINEMAN COMMITS TO GA

|Terry
THE GEORGIA BULLDOGS COACHING STAFF FANNED OUT AROUND THE STATE FRIDAY VISITING 100 HIGH SCHOOLS IN GEORGIA TO STAY IN TOUCH WITH COACHES AND RECRUITS. HEAD COACH KIRBY SMART WAS SIGHTED AT LA FIESTA MEXICAN RESTAURANT IN THOMASTON FRIDAY NIGHT AFTER APPARENTLY VISITING WITH THE MANCHESTER HIGH COACHING STAFF AND RECRUIT JUSTUS TERRY. THE VISIT PAID OFF, AS TERRY, COMMITTED TO THE BULLDOGS MONDAY IN THE CLASS OF 2025. TERRY, 6-5,270 PLAYS ON THE OFFENSIVE AND DEFENSIVE LINES FOR MANCHESTER HIGH. TERRY ATTENDED THE CHAMPIONSHIP PARADE IN ATHENS, SATURDAY.
THE GEORGIA COACHING STAFF USED FOUR HELICOPTERS TO VISIT 10 HIGH SCHOOLS EACH, FRIDAY.
|Pictured L to R Asst coach Kyle Kirby, asst coach Jake Fertig, asst coach Demonta Prather,
Coach Kirby Smart, Head Coach Stephen Holmes, asst coach Tracey Prather
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