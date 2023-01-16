Monday, January 16, 2023

MANCHESTER LINEMAN COMMITS TO GA

Terry

THE  GEORGIA  BULLDOGS  COACHING  STAFF  FANNED  OUT  AROUND  THE  STATE  FRIDAY  VISITING  100  HIGH  SCHOOLS  IN  GEORGIA  TO  STAY  IN  TOUCH  WITH  COACHES  AND  RECRUITS.  HEAD  COACH  KIRBY  SMART  WAS  SIGHTED  AT  LA  FIESTA  MEXICAN  RESTAURANT  IN  THOMASTON  FRIDAY NIGHT  AFTER  APPARENTLY  VISITING  WITH   THE  MANCHESTER  HIGH  COACHING  STAFF  AND  RECRUIT  JUSTUS  TERRY.  THE  VISIT  PAID  OFF, AS  TERRY,  COMMITTED  TO  THE  BULLDOGS  MONDAY  IN  THE  CLASS  OF   2025. TERRY,   6-5,270  PLAYS  ON  THE  OFFENSIVE  AND  DEFENSIVE  LINES  FOR  MANCHESTER HIGH. TERRY  ATTENDED     THE  CHAMPIONSHIP  PARADE IN  ATHENS, SATURDAY.

THE  GEORGIA  COACHING  STAFF  USED  FOUR  HELICOPTERS  TO  VISIT  10  HIGH  SCHOOLS  EACH,  FRIDAY. 


Pictured L to R Asst coach Kyle Kirby, asst coach Jake Fertig, asst coach Demonta Prather,
Coach Kirby Smart, Head Coach Stephen Holmes, asst coach Tracey Prather


Posted by WTGA AM & FM at 1:53 PM

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