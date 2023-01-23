Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
JANUARY 23, 2023
1. 23R0033 JOYCE MARIE KECK CT.1: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: 12 MONTHS, 60 DAYS TO SERVE TO RUN CONCURRENT TO VOP 13R044; $200 FINE CT.2: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
2. 20R0053 JORDAN WILLIAM EATON CT.1: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: 2 YEARS PROBATION,SERVE 90 DAYS; $1,000 FINE
3. 19R-0372A ALFRED LEE MORGAN CT.1: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE: 3 YEARS PROBATION; $1,000 FINE. CT.2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI. CT.3: POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN AN OUNCE: NOLLE PROSEQUI.
4. 23R0034 DERIKK STEPHEN GRIER CT. 1: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MOS. CONCURRENT TO 23R0019; $500 FINE. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MOS. CONCURRENT TO CT. 1. CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3 RD DEGREE: NOLLE PROSEQUI.
5. 23R0019 DERIKK STEPHEN GRIER CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION, SERVE 180 DAYS CONCURRENT TO CASE 23R0034; $1500 FINE. CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MOS. PROBATION CONCURRENT TO CT.1; $1,000 FINE. CT. 3. FAILURE TO WEAR A SEATBELT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: SPEEDING: NOLLE PROSEQUI.
6. 22R0093 EARNEST ROY HYATT CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS PROBATION; $1,000 FINE.
7. 22R0419 BOBBY LEWIS JONES, JR. CT.1: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT.2: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT.3: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT.4: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MOS. TO SERVE.
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