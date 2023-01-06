FUN 101 GA-TCU PREVIEW SHOW AT SLICES PIZZERIA MONDAY 12;30

THE GA. BULLDOGS PLAY TCU IN L.A. FOR THE NATIONAL CHAMPIONSHIP MONDAY AT 7;30. FUN 101FM WILL HAVE A GAME PREVIEW LIVE FROM SLICES PIZZERIA DOWNTOWN THOMASTON STARTING AT 12;30 BEFORE NETWORK AIRTIME AT 3;30-- FEATURING SEVERAL BULLDOG GREATS INCLUDING COACH MIKE CAVAN , HUGH NALL FROM THE 1980 NATIONAL CHAMPIONSHIP TEAM , WHO COACHED AT TCU, DAWGS ALL AMERICAN LINEMAN JON STITCHCOMB, AND SAMFORD HEAD COACH CHRIS HATCHER , WHO WAS HEAD COACH AT VALDOSTA STATE WITH KIRBY SMART AND
WILL MUSCHAMP ON HIS COACHING STAFF.
THE BULLDOGS NETWORK GOES TO AIR AT 3;30 FOR THE 7;30 KICK ON FUN 101FM. THE BULLDOGS ARE A TWO TOUCHDOWN FAVORITE IN THE GAME.
No comments:
Post a Comment