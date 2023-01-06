Friday, January 6, 2023

FUN 101 GA-TCU PREVIEW SHOW AT SLICES PIZZERIA MONDAY 12;30

 THE  GA.  BULLDOGS  PLAY   TCU  IN  L.A.  FOR  THE  NATIONAL  CHAMPIONSHIP  MONDAY  AT  7;30.  FUN  101FM  WILL   HAVE  A  GAME  PREVIEW LIVE  FROM  SLICES  PIZZERIA  DOWNTOWN  THOMASTON  STARTING  AT   12;30   BEFORE  NETWORK  AIRTIME  AT   3;30-- FEATURING  SEVERAL  BULLDOG  GREATS  INCLUDING   COACH  MIKE  CAVAN  , HUGH  NALL  FROM  THE  1980  NATIONAL  CHAMPIONSHIP  TEAM   ,  WHO  COACHED  AT  TCU,    DAWGS   ALL  AMERICAN  LINEMAN  JON  STITCHCOMB,  AND     SAMFORD  HEAD  COACH   CHRIS  HATCHER ,  WHO  WAS  HEAD  COACH  AT  VALDOSTA  STATE   WITH     KIRBY  SMART  AND 

WILL  MUSCHAMP  ON  HIS  COACHING  STAFF. 


THE  BULLDOGS  NETWORK  GOES  TO  AIR   AT    3;30  FOR  THE  7;30  KICK  ON  FUN  101FM. THE  BULLDOGS  ARE A  TWO  TOUCHDOWN  FAVORITE  IN  THE GAME. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:21 PM

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