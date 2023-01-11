Upson County Superior Court Guilty Pleas

JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
January 11, 2022
1. 20R0316P TRAKIA JOHNSON CT. 1: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION: 10 YEARS, SERVE 9 MONTHS IN JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $500 FINE; BANISHMENT FROM GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: VIOLATION OF THE RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATION: NOLLE PROSEQUI.
2. 21R0326 SHUNDRELL WOOD CT. 1: IDENTITY FRAUD: 10 YEARS, SERVE 90 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $250 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
3. 22R0498 DERIC MCCALL CT. 1: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: TIME SERVED.
No comments:
Post a Comment