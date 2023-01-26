Thursday, January 26, 2023

THOMASTON COMPANY GETS $80 MILLION FED GRANT

 A  BRAZILIAN  BIOTECHNOLOGY  FIRM  LOCATED  IN  THOMASTON,  HAS  RECEIVED  AN  $80  MILLION  GRANT  FROM  THE  U.S.  DEPARTMENT  OF  ENERGY  TO  TURN  WOOD  RESIDUE  INTO  JET  FUEL.   AVAPCO  LLC,   IN  BUSINESS  SINCE  2009,  IS    NOW A  SUBSIDIARY  OF  GRAN  BIO , A   BIOFUEL,  BIOCHEMICAL  AND  BIOMATERIALS  COMPANY  THAT  OPERATES  A  REFINERY  NEXT  TO  CHIEF  MANUFACTURING  HAS  RECEIVED  THE  LARGEST  BY  FAR  OF   17  PROJECTS  AWARDED  BY  THE  FEDS.


IN  2026, THE  COMPANY  RECEIVED  A  $4.7  MILLION  DOE  GRANT  FOR  A  PHASE  ONE  PILOT  DEMONSTRATING  ITS  METHOD  FOR  CONVERTING  WOODY  RESIDUE  FROM  SAWMILLS,  PAPER,  AND  PULP  PLANTS  INTO  AVIATION  FUEL.  PHASE  ONE  OF  THE  COMPANY'S  PRJECT  WAS  SUCESSSFUL,  THE  DOE  SAID,  SO  NEW  FEDERAL  MONEY  WILL  BE  USED  TO  FUND  CONSTRUCTION  OF  A  LARGER  PLANT  CAPABLE OF PRODUCING  1.2  MILLION  GALLONS OF  JET  FUEL  ANNUALLY,  PLUS  SUSTAINABLE  MATERIAL  FOR  THE  RUBBER  INDUSTRY.


KIM  NELSON,  AVAPCO'S  CHIEF  TECHNOLOGY  OFFICER,  SAID  THE  NEW  PLANT  IS  EXPECTED  TO  BE OPERATIONAL  BY  2026  AND  COULD  CREATE  35  NEW  JOBS.

Posted by WTGA AM & FM at 5:47 PM

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