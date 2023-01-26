THOMASTON COMPANY GETS $80 MILLION FED GRANT

A BRAZILIAN BIOTECHNOLOGY FIRM LOCATED IN THOMASTON, HAS RECEIVED AN $80 MILLION GRANT FROM THE U.S. DEPARTMENT OF ENERGY TO TURN WOOD RESIDUE INTO JET FUEL. AVAPCO LLC, IN BUSINESS SINCE 2009, IS NOW A SUBSIDIARY OF GRAN BIO , A BIOFUEL, BIOCHEMICAL AND BIOMATERIALS COMPANY THAT OPERATES A REFINERY NEXT TO CHIEF MANUFACTURING HAS RECEIVED THE LARGEST BY FAR OF 17 PROJECTS AWARDED BY THE FEDS.
IN 2026, THE COMPANY RECEIVED A $4.7 MILLION DOE GRANT FOR A PHASE ONE PILOT DEMONSTRATING ITS METHOD FOR CONVERTING WOODY RESIDUE FROM SAWMILLS, PAPER, AND PULP PLANTS INTO AVIATION FUEL. PHASE ONE OF THE COMPANY'S PRJECT WAS SUCESSSFUL, THE DOE SAID, SO NEW FEDERAL MONEY WILL BE USED TO FUND CONSTRUCTION OF A LARGER PLANT CAPABLE OF PRODUCING 1.2 MILLION GALLONS OF JET FUEL ANNUALLY, PLUS SUSTAINABLE MATERIAL FOR THE RUBBER INDUSTRY.
KIM NELSON, AVAPCO'S CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, SAID THE NEW PLANT IS EXPECTED TO BE OPERATIONAL BY 2026 AND COULD CREATE 35 NEW JOBS.
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