Friday, January 6, 2023

UPSON COUNTY COURTHOUSE GROUNDS LANDSCAPING UP FOR BID

 THE  UPSON  COUNTY  BOARD  OF  COMMISSIONERS  HAVE  MOVED  TO  PUT  MAJOR    LANDSCAPING  AT  THE  COURTHOUSE  GROUNDS  OUT  FOR  BID  FOLLOWING  A  STUDY  OF  THE  SITE.   THE  TWO  MAGNOLIA  TREES  WILL  BE  REMOVED,  ACCORDING  TO  CHAIRMAN  NORMAL  ALLEN.   THEIR  ROOT  SYSTEMS  HAVE  CAUSED  PROBLEMS  WITH  UTILITY  LINES.


DURING WEDNESDAY'S  WORK  SESSION  THE  BOARD  WAS  TOLD  DRAWINGS  ARE  MOVING  FOWARD  FOR  THE  NEW  JUSTICE  CENTER  SOUTH  OF  THOMASTON  AND  THE  $22  MILLION  BUDGET IS  INTACT.  SOME  TREES  SHOULD  BE  REMOVED  BEGINNING  IN  MARCH,  ACCORDING  TO  PARRISH  CONSTRUCTION  CO.

Posted by WTGA AM & FM at 11:45 AM

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