RITZ THEATER HAS NEW OWNERSHIP

101 NEWS HAS LEARNED WOODY HEATH HAS TOLD THE RITZ THEATER IN DOWNTOWN THOMASTON TO RICARDO DIAS, THE FLORIDA BUSINESSMAN WHO OWNS UNITED TELEPORTS, THE BUSINESS NEAR THE AIRPORT THAT TRANSMITS TV SIGNALS AROUND THE GLOBE.
SPEAKING TO US FROM NEW YORK ON FRIDAY, RICARDO TOLD US A NEW SCREEN IS TARGETED FOR INSTALLATION WITHIN THE NEXT MONTH AND HE PLANS TO FEATURE A VARIETY OF MOVIES AT THE RITZ AND IT WILL ALSO BE A LIVE ENTERTAINMENT/EVENTS VENUE. PLANS ARE TO REOPEN THE RITZ CAFE, TOO.
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