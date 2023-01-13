Friday, January 13, 2023

RITZ THEATER HAS NEW OWNERSHIP

 101  NEWS  HAS  LEARNED  WOODY  HEATH  HAS  TOLD  THE  RITZ  THEATER  IN  DOWNTOWN  THOMASTON  TO  RICARDO  DIAS, THE FLORIDA  BUSINESSMAN  WHO  OWNS  UNITED  TELEPORTS,  THE  BUSINESS  NEAR  THE  AIRPORT  THAT  TRANSMITS  TV  SIGNALS AROUND  THE  GLOBE.


SPEAKING  TO  US  FROM  NEW  YORK  ON  FRIDAY,  RICARDO  TOLD  US  A  NEW  SCREEN  IS  TARGETED  FOR  INSTALLATION  WITHIN  THE   NEXT  MONTH  AND   HE  PLANS  TO  FEATURE  A  VARIETY OF  MOVIES    AT    THE  RITZ   AND  IT   WILL  ALSO  BE  A  LIVE  ENTERTAINMENT/EVENTS  VENUE. PLANS  ARE  TO  REOPEN  THE  RITZ  CAFE,  TOO.

Posted by WTGA AM & FM at 6:21 PM

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