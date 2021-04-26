Monday, April 26, 2021

UPSONIAN CHARGED AT LAKE OCONEE

 THE  LAKE OCONEE  NEWSPAPER  IS  REPORTING  THE  FORMER  CHAIRMAN  OF  THE  UPSON  COUNTY   BOARD OF  TAX  ASSESSORS,  PAIGE  HOLLOWAY  AND  HIS  DAUGHTER,  RALEY  HOLLOWAY  BAUGHCUM, ,  AGE  26  WERE  CHARGED   WITH  ALCOHOL  SALES  TO  MINORS      BY  THE  PUTNAM  COUNTY  SHERIFF'S  DEPARTMENT.


THE  NEWSPAPER  SAYS THE  HOLLOWAYS  WERE  OPERATING  A  DRINK  WAGON  IN  A  VENDOR-STYLE  TRAILER  IN  FRONT  OF  A   WALK-UP   BAR  B  Q  RESTAURANT  AND  FROZEN  DAIQUIRIS  WERE  SOLD  FROM  A  WINDOW  TO  WALK-UP  CUSTOMERS.


SHERIFF HOWARD  SILLS   ,  SAID  HE  GOT  REPORTS  THEY  WERE SELLING  TO MINORS  SO  AN  18  YEAR OLD  FROM  HIS  DEPARTMENT  WENT  UNDERCOVER  AND  BOUGHT  ON  THREE  DIFFERENT  OCCASIONS  WITHOUT   HAVING TO SHOW  I.D.  ALSO  A   13  YEAR  OLD  BOUGHT--THE  SHERIFF  SAID.


RALEY  HOLLOWAY  BAUGHCUM,  POSTED  $980  PROPERTY  BOND  FOR  FOUR  COUNTS,  TOTALING  $3920. PAIGE HOLLOWAY  POSTED  A  $980  PROPERTY  BOND FOR  ONE  COUNT--AND  THEY  WERE  RELEASED  FROM  CUSTODY. THE  RESTAURANT  OWNER  WAS ALSO  CITED FOR  VIOLATING  A  COUNTY  ORDIANCE  AND  8  PEOPLE  WERE  CITED  FOR  OPEN  CONTAINER  VIOLATIONS.


  SHERIFF   SILLS    SAID  SOCIAL  MEDIA  ACCUSED  HIM   OF   RUINING  EVERYTHING--AND  ADDED  HE  WAS  SHOCKED  WHEN  THE  DRINK  WAGON  REOPENED  AFTER  THE  HOLLOWAYS  WERE  RELEASED  FROM  JAIL.

Posted by WTGA AM & FM at 1:59 PM

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