BIG HOUSE FIRE UPSON CO

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTS A HOUSE FIRE EARLY MONDAY SHORTLY AFTER 3AM AT 405 WEST MOORE'S CROSSING ROAD, THE RESIDENCE OF JOHNNY BENTLEY THE THIRD. MR. BENTLEY, AGE 47 , WOKE TO SMOKE AND FOUND A RAGING FIRE IN THE CARPORT. HE MANAGED TO GET ALL FAMILY MEMBERS OUT OF THE STRUCTURE.
ONE INDIVIDUAL WAS TREATED FOR SMOKE INHALATION ACCORDING TO THE S.O. REPORT.
CITY OF THOMASTON FIRE DEPARTMENT AND VOLUNTEER UNITS WERE DISPATCHED AND UPSON EMC WAS CALLED IN FOR POWER LINES DOWN AND SPARKING IN THE DRIVEWAY.
THE RED CROSS WAS NOTIFIED TO ASSIST THE FAMILY .
No comments:
Post a Comment