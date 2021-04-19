Monday, April 19, 2021

BIG HOUSE FIRE UPSON CO

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE   REPORTS  A  HOUSE  FIRE  EARLY    MONDAY   SHORTLY  AFTER   3AM     AT 405  WEST  MOORE'S  CROSSING  ROAD, THE  RESIDENCE OF  JOHNNY  BENTLEY  THE   THIRD.  MR.  BENTLEY,  AGE   47 ,   WOKE  TO  SMOKE  AND  FOUND  A  RAGING  FIRE  IN  THE  CARPORT.  HE  MANAGED TO  GET  ALL  FAMILY  MEMBERS  OUT  OF  THE  STRUCTURE.


ONE  INDIVIDUAL  WAS  TREATED  FOR  SMOKE  INHALATION  ACCORDING  TO  THE  S.O.  REPORT.   


CITY  OF  THOMASTON  FIRE   DEPARTMENT   AND  VOLUNTEER  UNITS  WERE  DISPATCHED  AND  UPSON  EMC  WAS  CALLED  IN  FOR  POWER  LINES  DOWN   AND  SPARKING  IN  THE  DRIVEWAY.


THE  RED  CROSS   WAS   NOTIFIED  TO   ASSIST   THE  FAMILY . 

Posted by WTGA AM & FM at 11:53 AM

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