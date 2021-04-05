Update On House Fire

ACCORDING TO THOMASTON POLICE A RESIDENT AT A HOUSE FIRE LAST WEDNESDAY AT NORTH CHURCH AND WALKER, SUFFERED BURNS TO HER FEET, AND WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS. JESSICA O'NEAL TOLD OFFICERS SHE WAS ASLEEP WHEN SHE WAS ALERTED THE HOUSE WAS ON FIRE AND GOT OUT.
THE TWO OTHER RESIDENTS, CODY ROGERS AND MICHAEL GARRISH WERE NOT AT HOME. GARRISH SAID ALL HIS MILITARY UNIFORMS AND GEAR WAS INSIDE AND WAS LOST. A POWER SOURCE IN THE REAR OF THE HOUSE COULD BE THE CAUSE OF THE FIRE..POLICE SAID.
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