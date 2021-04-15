GRIFFIN-SPALDING BOE PASSES RESOLUTION IN SUPPORT OF BLACK LIVES MATTER

AT TUESDAY'S REGULAR MEETING THE GRIFFIN-SPALDING COUNTY BOARD OF EDUCATION UNANIMOUSLY PASSED A RESOLUTION IN SUPPORT OF THE BLACK LIVES MATTER MOVEMENT--A RESOLUTION INTRODUCED BY BOARD MEMBER SYNTEL BROWN.
THE RESOLUTION MENTIONS A PEACHFUL PROTEST IN GRIFFIN MAY 31ST 2020 TO BRING AWARENESS TO BLACK LIVES MATTER, GOES ON TO MENTION THE GEORGE FLOYD CASE, AND ADDS ALL LIVES MATTER IN OUR SCHOOL DISTRICT AND SYSTEMIC RACISM AND SOCIAL INJUSTICE MUST BE ERADICATED AND THE SCHOOL SYSTEM HAS A CRITICAL ROLE TO PLAY.
No comments:
Post a Comment